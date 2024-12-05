فيديو مروع.. فيضان مفاجئ ينهي حياة إنفلونسر برازيلية

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كتبت- شيماء مرسي:

توفيت جينيفر سواريس مارتينز إنفلونسر برازيلية نتيجة فيضان مفاجئ في أوبرلانديا، وحدث ذلك بسبب هطول أمطار غزيرة في منطقة ميناس جيرايس، ما تسبب في حدوث فيضانات هائلة في المدينة، بحسب ما ذكر موقع "نيوز 18".

وحبست "جينيفر وزوجها واليسون ليما" في سيارتهما بينما استمرت مياه الفيضانات من حولهما في الارتفاع.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الزوجين وهما يتمسكان بسيارتهما بينما حاول عدة أشخاص إخراجهم من نافذة السيارة باستخدام سلم، ولكن لم تنجح هذه المحاولات في إنقاذها، إذ حملت التيارات القوية البالغة من العمر 28 عامًا بسرعة بعيدا عن السيارة وبالفعل توفيت، بينما تمكن واليسون من البقاء على قيد الحياة.

وأعرب زوجها عن حزنه الشديد على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحادث، وعلق قائلا: "أريد أن تعود زوجتي لي مرة أخرى".

وكان الإثنان متزوجان منذ 8 سنوات، وفوجئ متابعيها بوفاتها المفاجئة.

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