جمال وجاذبية.. 15 صورة لـ إطلالات الكابلز في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر

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كتبت- أسماء مرسي:

خطف عدد من الثنائيات "الكابلز" الأنظار على السجادة الحمراء في رابع أيام مهرجان البحر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية.

وفي التقرير التالي، إليكم أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور بأفضل إطلالة.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

ارتدت هنادي فستانا طويلا باللون البينك بقصة ضيقة منسدلة على الجسم، مع وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الرصاصي دون قميص، ونسق معها حذاء أبيض.

علا رشدي وأحمد داود

ارتدت الفنانة علا رشدي فستانا قصيرا باللون البرتقالي، من خامة الساتان، كما اعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، بينما ارتدى زوجها جاكيت باللون الأسود، ونسق أسفله بنطلون بنفس اللون.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم رفقة زوجها الفنان حسن الرداد بإطلالة جذابة، إذ ارتدت إيمي فستانا طويلا باللون الأزرق بقصة واسعة، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأخضر، ونسق معها حذاء أسود.

مي عمر ومحمد سامي

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة تشبه حورية البحر مرتدية فستان طويل باللون الأخضر بصيحة "الكب"، بينما اختار زوجها المخرج محمد سامي الظهور بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدى بدلة أنيقة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض.

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