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بسنت شوقي بفستان قصير في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

11:15 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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    إطلالة بشنت شوقي في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (2)
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    إطلالة بشنت شوقي في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (1)
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    بسنت شوقي بفستان قصير باللون الذهبي
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة بسنت شوقي في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة ناعمة.

ارتدت بسنت فستانا قصيرا باللون الذهبي.

كما اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

بسنت شوقي مهرجان البحر الأحمر السينمائي إطلالة بسنت شوقي
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