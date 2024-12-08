علا رشدي بفستان قصير رفقة زوجها في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

تألق الثنائي الفنانة علا رشدي وزوجها الفنان أحمد داود على السجادة الحمراء في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة أنيقة.

ارتدت علا فستانا قصيرا باللون البرتقالي، من خامة الساتان.

كما اعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء نبيتي وكلاتش باللون الفضي.

بينما ارتدى زوجها الفنان أحمد داود جاكيت باللون الأسود، ونسق أسفله بنطلون بنفس اللون.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.