5 صور لـ أروى جودة بإطلالة ساحرة في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

فستانها بـ 130 ألف.. يسرا بإطلالة محتشمة من دار أزياء سعودية في مهرجان

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة أروى جودة في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة ساحرة.

ارتدت أروى فستانا طويلا باللون الفوشيا بصيحة الأوف شولدر.

كما اعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وأقراط.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.