بإطلالة جريئة.. جميلة عوض في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة جميلة عوض في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة جريئة.

ارتدت جميلة فستانا طويلا بقصة ضيقة منسدلة على الجسم باللون الموف.

واعتمدت مكياجا ناعما، مع تصفيفة شعر منسدلة على الجانبين.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.