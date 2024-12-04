أغرب من الخيال.. قبيلة تبصق على العروس في ليلة الزفاف - ما القصة؟

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كتبت- أسماء مرسي:

عندما نتحدث عن حفلات الزفاف، تتبادر إلى أذهاننا صور فساتين أنيقة وقاعات فاخرة وأجواء رومانسية، ولكن هل تعلم أن بعض الدول تحتفل بالزواج بطرق تبدو غريبة وغير مألوفة بالنسبة لنا؟

في القارة الأفريقية، وعلى وجه التحديد بين قبائل الماساي في كينيا، تبرز إحدى أغرب تقاليد الزفاف حول العالم.

ففي هذه القبيلة، يحظى حفل الزفاف بأهمية بالغة، ويرتبط بمجموعة من الطقوس التي تعكس معتقداتهم وتقاليدهم، وفقا لموقعي "timesofindia" و"yourtango".

إحدى هذه الطقوس الغريبة هي ما يطلق عليه "التبارك بالبصق"، فقبل أن تغادر العروس منزل عائلتها لتبدأ حياة جديدة مع زوجها، يقوم والدها بالبصق على رأسها وثدييها.

قد يبدو هذا السلوك مقززا، ولكن بالنسبة لشعب الماساي، فإن هذا البصق يحمل معنى عميقا.

يرى الماساي أن البصق ليس تعبيرا عن الكراهية، بل هو رمز للتبارك والحماية، فهم يعتقدون أن لعاب الأب يحمل معه البركة والقوة التي تحمي ابنته من الشرور والأخطار التي قد تواجهها في حياتها الزوجية الجديدة، بالإضافة إلى، أن هذا السلوك يجلب الحظ السعيد للزوجين ويضمن لهما حياة سعيدة ومستقرة.









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