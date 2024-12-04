مفاجأة صادمة لعريس يوم زفافه.. والسبب أغرب من الخيال

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كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة ألقت الشرطة القبض على عريس هندي يدعى "ماهيندرا راج" في حفل زفافه بمدينة جورخبور، بحسب ما ذكر موقع "نيوز 18".

واكتشف والد العروس إن العريس كان على علاقة مباشرة مع امرأة أخرى لمدة 7 سنوات.

وعقد السيد ماهيندرا قرآنه على هذه السيدة، وكان يوفر لها مسكنا مستأجرا سريا.

وكلما طلبت من الرجل مقابلة عائلته، أخبرها ألا تتعجل ومن الأفضل الانتظار لبعض الوقت.

وبعد أن أخفى "ماهيندرا" علاقتهما عن عائلته قرر الزواج مرة ثانية، ولكن في يوم الزفاف حضرت زوجته الأولى الحفل.

وعندما علمت المرأة بزواجه واجهت ماهيندرا الذي اعترف بالزواج وهددها بقتلها لذا أبلغت الشرطة فورا.

وردا على الشكوى، أجرت الشرطة تحقيقا في الأمر وسجلت قضية ضد ماهيندرا ثم ألقت القبض عليه.

وبعد التحقق من ادعاءات المرأة، ألغت أسرة الفتاة الزواج ولا يزال التحقيق جارٍ.





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