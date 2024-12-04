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خسائر مالية وسوء حظ .. 3 أبراج عليهم الحذر في شهر ديسمبر

03:30 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
خسائر مالية وسوء حظ .. 3 أبراج عليهم الحذر في شهر ديسمبر

الأبراج الفلكية

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كتبت- أسماء مرسي:

وفقا لعلم الفلك، يحمل شهر ديسمبر معه بعض التحديات والصعوبات لمواليد بعض الأبراج.

وفقا لموقع "lifestyleasie"، إليك 3 أبراج حظهم سيء، يعانون من النحس والتحديات ومشكلات عاطفية.


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أبراج أبراج فلكية شهر ديسمبر

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