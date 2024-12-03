اليوم العالمي لذوي الهمم.. 5 نماذج مصرية مشرفة أبرزها طه حسين و"الطفلة المعجزة"

كتب – سيد متولي:



يتزامن الثلاثاء الموافق الثالث من ديسمبر، مع اليوم العالمي لذوي الهمم، الذين يتحدون الصعاب ويتغلبون على إعاقتهم، ليصبحوا نماذج مشرفة وناجحة.



وفي اليوم العالمي لذوي الهمم، نستعرض 5 نماذج مصرية ناجحة، خلدها التاريخ المصري، لعل أبرزها عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، و"الطفلة المعجزة" وغيرهم :







طه حسين



أديب ومفكر وشاعر، لقب بعميد الأدب العربي، بالإضافة الى كونه رائدا من رواد الرواية العربية، في عام 1929 نشر كتابه "الأيام"، عبارة عن سيرة ذاتية، غيرت من شكل الرواية العربية، واستطاع أن يتغلب على ظروفه الصعبة، إذ كان فاقدا لنعمة البصر، ولكن استطاع بعزيمته وإرادته القوية قهر الصعاب.



طه حسين حفظ القرآن في كُتّاب القرية وهو في التاسعة من عمره ، وتعلم في الأزهر، إلى أن حصل على الدكتوراه التي نوقشت في 15 مايو 1914، برسالة موضوعها "ذكرى أبي العلاء"، ثم سافر إلى فرنسا لمواصلة التعلم، وأحرز درجة "الليسانس في التاريخ" سنة 1917، ثم ظفر "بدبلوم الدراسات العليا، وهو شهادة يتهيأ بها أصحابها للانتساب إلى دروس "التبريز في الآداب "، قبل العودة لمصر وتعيينه أستاذا للتاريخ القديم اليوناني والرومانين ثم أستاذا لتاريخ الأدب العربي في كلية الآدابب، وأصبح مستشارا لوزير المعارف، ثم مديرا لجامعة الإسكندرية، ثم وزيرا للمعارف.



الرباع شريف عثمان



تحدى الصعاب من أجل تحقيق ميدالية بارالمبية، بعد التتويج بميداليتين ذهبيتين بدورتي بكين 2008 ولندن 2012، ليخطف ذهبية ثالثة من أدغال الأمازون وبلاد السامبا، رغم أنه بدأ حياتة كـ"بائع لبن" و"كاشير" وساعي، وغيرها من المهن، ولكنه قرر التحدي من نوع آخر بممارسة الرياضة، حتى وصل إلى العالمية وتحقيق حلم تمسك به ورفع علم مصر في المحافل الدولي، وحصل على:

الميدالية الفضية ببطولة العالم بكوريا 2006 .



الميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية المقامة ببكين 2008 .



الميدالية الذهبية ببطولة العالم بماليزيا 2010 .



الميدالية الذهبية فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة بلندن 2012 .



الميدالية الذهبية ببطولة العالم بدبي 2014 .



الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الإفريقية بالكونغو 2015 .



الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم بدبى 2016 .



الميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية المقامة بـ ريو دي جانيرو 2016 .



الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية المقامة بـ طوكيو2021 .



فاطمة عمر



بطلة العالم في رفع الأثقال لذوي الإعاقة، بدأت ممارسة الرياضة منذ أكثر من 20 عاما، وشاركت في 6 دورات بارالمبية متتالية، وحصدت 4 ميداليات ذهبية في أوليمبياد سيدني 2000، وأثينا 2004، وبكين 2008، ولندن 2012، و ريو دي جانيرو 2016، وطوكيو2021، وكسرت الرقم العالمي والأولمبي وسجل باسمها، وحصلت على البطولات الآتية :



الميدالية الذهبية فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة بسدني عام 2000.



الميدالية الذهبية فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة بآثينا عام 2004 .



الميدالية الذهبية فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة ببكين عام 2008 .



الميدالية الذهبية فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة بلندن عام 2012 .



الميدالية الفضية فى الألعاب الأفريقية البارالمبية المقامة بالكونغو 2015 .



الميدالية الفضية فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة بريو دي جانيرو 2016 .



الميدالية الفضية فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة بطوكيو 2021 .



أول لاعبة فى التاريخ تحصل على خمس ميداليات ذهبية بارالمبية، بالإضافة إلى فضية "طوكيو 2021 " والتي فازت بها فى منافسات رفع الأثقال تحت وزن 61 كجم نساء.





رانيا صالح



لقبت بـ"الطفلة المعجزة" نتيجة موهبتها في البرمجة والكمبيوتر رغم كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة الداون، وأسعدت عائلتها بالعديد من الجوائز التي حصلت عليها، فهىي الوحيدة في العالم من فئة الداون الحاصلة على الرخصة الدولية للحاسب الآلي وصاحبة مركز لتعليم الكمبيوتر بالمجان.



صممت برنامجا باسم "اتعلم مع رانيا" عربي وإنجليزي، ووصلت موهبتها إلى وزارة التربية والتعليم، وحصلت على العديد من الجوائز منها مسابقة المبرمج الصغير لصناعة البرمجيات، التي تنظمها الوزارة بالاشتراك مع "ميكروسوفت" ووزارة الاتصالات لعدة سنوات متتالية، ومسابقة المبدع العربي الصغير فى النشر الإلكتروني.



ياسين الزغبي



ياسين الزغبي، عضو فريق "GBI " لركوب الدراجات، فقد ساقه إثر اصطدام قارب سريع "لانش" به أثناء السباحة في مدينة شرم الشيخ، وتم تركيب ساق صناعية خلال رحلة علاجه بالخارج.



لم يقتصر اهتمامه على ممارسة رياضة سباقات الدراجات فقط، بل أطلق مبادرة تحت عنوان "شوف بطل"، وزار المصابين من أبطال القوات المسلحة، وتحدث معهم عن كيفية التغلب على الإصابة بالصبر والإيمان والتحدي، وظهر بجوار رئيس الجمهورية خلال افتتاح المؤتمر الدوري للشباب الرابع الذي أقيم في الأسكندرية، والذي احتضنه السيسي قائلا: "يشرفني أنني أجلس بجوارك"، كما منحه شهادة تكريم خلال الجلسة الختامية من المؤتمر في 25 / 7 / 2017.







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