مرعب وصادم.. 15 صورة لأخطر 5 شواطئ في العالم

تصل لـ آلاف الدولارات.. 4 مدن تمنحك مبالغ مالية مقابل العيش فيها



كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من أن بعض الشواطئ تتميز بالرمال الذهبية والجمال الساحر، ولكن يوجد شواطئ في العالم تحمل في طياتها أسرار مخيفة وتيارات مائية قوية وأسماك قرش مفترسة، وهو ما نكشفه لكم في هذا التقرير وفقا لموقع

"تايمز أوف إنديا".

شاطئ هاناكابياي، هاواي

من أخطر الشواطئ في العالم، وبالرغم من الرمال الذهبية الزاهية التي تحيط به، ولكنه يتحول إلى تيارات مد وجزر في وقت قصير، وتسبب ذلك في وفاة الكثير من السباحين ولم يتم العثور عليهم مرة أخرى.

ساحل الهيكل العظمي، ناميبيا

يطلق على هذا المكان "ساحل الهياكل العظمية"، حيث يؤدي تيار بنغيلا القاتل بانتظام إلى تحطيم السفن، وتعد المنطقة المحيطة به أيضا موطنا لحوالي 11 نوع من أسماك القرش.

وأيضا يمكن العثور على حيوانات مفترسة مثل الضباع والأسود تتجول على الشاطئ معظم الوقت.

شاطئ دوماس، الهند

بالرغم من أن هذا الشاطئ يبدو هادئا أثناء النهار، لكنه يكون مخيفا مع حلول الظلام لذا يعد من أسوأ التجارب التي يمكن للإنسان زيارتها.

نيو سميرنا بيتش، فلوريدا

هذا الشاطىء مليء بأسماك القرش الفتاكة والخطيرة التي تسببت في قتل العديد من الأشخاص.

جانسباي، جنوب أفريقيا

يعد من أخطر الشواطىء، وذلك لأنه يحتوي على مجموعة كبيرة من أسماك القرش القاتلة.

اقرأ أيضا:

ترفع الكوليسترول.. تناول هذه الأطعمة على وجبة الإفطار تدمر مستويات السكر

5 فواكه تحتوي على نسبة عالية من السكر- لا تقترب منها

الحظ هيجري وراهم.. تحولات وتغييرات غير مبسوقة لـ 3 أبراج في 2025

20 صورة لأغنى حيوانات أليفة في العالم.. بعضها يمتلك 500 مليون دولار

واقعة غريبة.. اختطاف مدرس وإجباره على الزواج من فتاة.. لن تتوقع ما حدث