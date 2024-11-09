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مكافآت مالية في الطريق لـ6 أبراج.. وتحذير من كارثة قادمة لهذا البرج

08:30 م السبت 09 نوفمبر 2024
مكافآت مالية في الطريق لـ6 أبراج.. وتحذير من كارثة قادمة لهذا البرج

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برج القوس

يواجه مولود برج القوس تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، سواء على صعيد العمل أو الحياة الشخصية، وكون هناك ضغوط مالية أو توترات تؤدي إلى قرارات صعبة.

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