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3 أحلام تُنذر بخسارة مالية قريبة.. رسائل تحذيرية

02:30 م السبت 09 نوفمبر 2024

صورة تعبيرية

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تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
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كتبت- أسماء العمدة:

هل تشعر بالقلق من أحلامك؟ قد تحمل بعض الرؤى رسائل تحذيرية بشأن أحداث قادمة.

وفي هذا السياق، يكشف مفسر الرؤى والأحلام مصطفى علي لـ"مصراوي" عن 3 علامات شائعة في المنام تنذر بخسارة مالية كبيرة:

قص الشعر

ربما يبدو هذا الحلم عاديًا، لكنه قد يشير إلى خسارة مالية فادحة، لذا احذر من المخاطرة بأموالك واتخذ قرارات استثمارية مدروسة.

فقدان الوزن

رؤية نفسك نحيفًا بشكل غير طبيعي في المنام قد ترمز إلى خسارة مالية أو وظيفية، فحافظ على أموالك وتأكّد من استقرار وضعك المالي.

الشعور بالبرد

الشعور بالبرد في الحلم قد يكون إنذارًا بأزمة مالية وشيكة، ربما ترتبط بمشاكل في العمل أو زيادة في النفقات.

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