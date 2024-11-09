"مش هتتخيل عمل إيه".. فتاة تقتل صديقها في الشارع بسبب الغيرة

كتب- أحمد الضبع:

فقد شاب أرجنتيني (23 عاماً) حياته بشكل مأساوي على يد صديقته الغيورة، التي هاجمته بسكين لمجرد أنه ألقى التحية على امرأة أخرى في الشارع.

ماريانو جرينسبون، الشاب من مدينة غونزاليس كاتان بمقاطعة بوينس آيرس، لم يكن يتوقع أن تؤدي تحيته لزميلة قديمة من المدرسة إلى إثارة غضب صديقته ناتاشا بالافيسينو، التي كانت تسير بجانبه في الساعات الأولى من يوم 21 أكتوبر، وحينما رحبت زميلته السابقة به وسألته عن حاله، استشاطت ناتاشا غضباً وأخرجت سكيناً كانت تخفيه وهاجمت المرأة، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز".

نجت زميلة ماريانو من الطعن بفضل تدخل أحد المارة، لكن ناتاشا لم تتوقف هناك؛ إذ وجهت غضبها إلى ماريانو نفسه وطعنته في صدره.

وبحسب كاميرات المراقبة، وقع الشاب على الأرض عدة مرات أثناء محاولته الدفاع عن نفسه، لكن جهوده باءت بالفشل، ولاحظ شهود العيان المشاجرة واتصلوا بخدمات الطوارئ، غير أن ماريانو كان قد فارق الحياة عند وصولهم.

وكشفت تقارير إعلامية أرجنتينية أن ناتاشا بالافيسينو، التي تبلغ من العمر 32 عاماً، لها سجل من العنف، إذ سبق أن أدينت في عام 2021 بتهمة طعن شريكها السابق وحُكم عليها بالسجن لمدة عام.

كما قام ماريانو نفسه بالإبلاغ عنها في السابق بسبب تهديدها له وإصابته، ورغم صدور أمر تقييدي يمنعها من التواصل معه، إلا أن ماريانو وناتاشا قررا استئناف علاقتهما بعد انتهاء مدة التقييد، لتنتهي بشكل مأساوي بهذا الحادث المؤلم.

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