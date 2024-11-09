أكلات فرعونية ما زالت بيننا حتى الآن.. منها "معشوق الملايين"

كتب- أحمد الضبع:

منذ آلاف السنين، ورغم تعاقب الحضارات، لا تزال بعض الأكلات الفرعونية تحافظ على مكانتها في المائدة المصرية حتى اليوم، وبينما كانت هذه الأطباق مصدرًا للطاقة، أصبحت جزءًا من التراث الذي يعكس عمق التاريخ وعراقة المطبخ المصري.

الفسيخ معشوق الملايين

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد يونس، الباحث في علم المصريات، أنه من بين الأكلات الفرعونية التي ما زالت موجودة في مصر حاليًا، الفسيخ الذي يُعرف بشعبيته الواسعة رغم نكهته القوية، ليحمل لقب "معشوق الملايين".

وأوضح "يونس" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنّ الفسيخ أو السمك المملح، يعتبر من أقدم الأكلات المصرية التي يعود تاريخها إلى عصر الفراعنة، وكان المصريون القدماء يعدّونه بطرق مختلفة لحفظه، ويستهلكونه كوجبة أساسية غنية بالأملاح والمواد الحافظة الطبيعية، واحتفظ بشعبيته لقرون طويلة، ليصبح جزءًا أساسيًا من احتفالات شم النسيم.

الملوحة والرنجة طعام الأعياد

وبيّن الباحث في علم المصريات، أنّ الرنجة والملوحة، أكلات مشابهة لطريقة إعداد الفسيخ، وكانت مفضّلة لدى الفراعنة لتخزين الأسماك لأطول فترة ممكنة باستخدام الملح، وظلت موروثة حتى يومنا هذا.

وأشار إلى أنّ الملوحة والرنجة تنتشر خصوصًا خلال الأعياد والمناسبات مثل عيد الفطر وشم النسيم، ويقبل عليها المصريون بشغف، ما يعكس طابعها التراثي الذي يعبر عن خصوصية المطبخ المصري.

العدس غذاء المصريين منذ الأزل

العدس كان جزءًا من غذاء المصريين القدماء الذين اعتمدوا عليه كمصدر رئيسي للبروتين النباتي، ويتميز بسهولة تحضيره وتعدد وصفاته، مثل شوربة العدس التي تُعد من أكلات الشتاء الأساسية، إذ توفر الدفء والتغذية في آنٍ واحد، ولا تزال حتى الآن تُقدم في المطاعم المصرية كأكلة شعبية مفضلة، حسبما ذكر "يونس".

العيش المصري القديم أساس "الطبلية"

وفقًا للباحث في علم المصريات، كان الفراعنة يخبزون الخبز من دقيق الشعير والقمح ويستخدمونه كوجبة أساسية، ثمّ تطورت وصفاته، إلا أن رغيف العيش المصري الشعبي يحتفظ بأصوله القديمة، ويعتبر عنصرًا ثابتًا في حياة المصريين، خاصة لدى الصعايدة الذين يعتزون بودوده على "الطبلية".

البصل والثوم من عادات الطهي الفرعونية

واختتم "يونس" بالإشارة إلى أنّ المصريين القدماء استخدموا البصل والثوم بوفرة في وجباتهم، معتقدين بفوائدهما الصحية وقدرتهما على تعزيز المناعة، وما زال البصل والثوم يُستخدمان على نطاق واسع في تحضير الأطباق التقليدية.

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