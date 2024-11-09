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أيمن العلي ملك جمال الأردن يوجه رسالة مؤثرة من فراش المرض.. 20 صورة

05:00 م السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ملك جمال الأردن
  • عرض 20 صورة
    أيمن العلي
  • عرض 20 صورة
    معلومات عن مرض أيمن العلي
  • عرض 20 صورة
    معلومات عن أيمن العلي
  • عرض 20 صورة
    أيمن العلي ملك جمال الأردن
  • عرض 20 صورة
    أيمن العلي ملك جمال الأردن
  • عرض 20 صورة
    أيمن العلي ملك جمال الأردن
  • عرض 20 صورة
    ملك جمال الأردن
  • عرض 20 صورة
    ملك جمال الأردن
  • عرض 20 صورة
    أيمن العلي ملك جمال الأردن يوجه رسالة مؤثرة من فراش المرض
  • عرض 20 صورة
    أيمن العلي ملك جمال الأردن
  • عرض 20 صورة
    أيمن العلي ملك جمال الأردن
  • عرض 20 صورة
    أيمن العلي
  • عرض 20 صورة
    مرض أيمن العلي
  • عرض 20 صورة
    معلومات عن أيمن العلي ملك جمال الأردن
  • عرض 20 صورة
    يعاني أيمن من مرض السرطان
  • عرض 20 صورة
    يعاني أيمن من مرض السرطان
  • عرض 20 صورة
    أيمن العلي ملك جمال الأردن يوجه رسالة مؤثرة من فراش المرض
  • عرض 20 صورة
    أيمن العلي ملك جمال الأردن
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كتب- أحمد الضبع:

أثار الظهور الأخير لأيمن العلي، ملك جمال الأردن، تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر عبر حسابه على "إنستجرام" صورة تجمعه مع والدته وهو يرقد على فراش المرض.

ويعاني أيمن من مرض السرطان، ورافق الصورة بتعليق مؤثر قال فيه: "الحمد لله.. دعوة من القلب"، في إشارة إلى معاناته الصحية، التي بدت واضحة في ملامحه المتعبة.

الصورة لاقت دعمًا واسعًا من الجمهور الأردني ومتابعيه، الذين تفاعلوا معها بتعليقات مليئة بالدعوات له بالشفاء العاجل.

من هو أيمن العلي، ملك جمال الأردن؟

أيمن العلي، الملقب بـ"ملك جمال الأردن"، ناشط اجتماعي أردني ذو شعبية كبيرة على مواقع التواصل، واشتهر بجاذبيته وحضوره الملفت، واهتمامه بمناقشة قضايا اجتماعية وصحية مؤثرة.

أعلن أيمن قبل نحو عام عن إصابته بمرض السرطان، ما أثار تعاطفًا واسعًا من متابعيه، ورغم المرض، استمر في مشاركة يومياته ونشاطه على منصات التواصل، وفقًا لصحفية "الرأي" الأردنية.

وأكد "العلي" في تصريحاته السابقة، أنه يواجه تحديات المرض بإيمان وصبر، غير مكترث بتبعات العلاج المؤلمة.

وأشار إلى أنه تلقى الجرعة الثالثة من العلاج الكيميائي ويشعر بتحسن، موضحًا أن الدعاء والالتجاء إلى الله هو مصدر قوته، إلى جانب دعم والديه وأصدقائه.

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‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Ayman Ali‎‏ (@‏‎ayman.766‎‏)‎‏

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أيمن العلي ملك جمال الأردن معلومات عن أيمن العلي مرض السرطان رسالة مؤثرة من فراش المرض
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