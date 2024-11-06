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الفلوس هتجري وراهم.. 3 أبراج الأكثر حظا في شهر نوفمبر

03:30 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الفلوس هتجري وراهم.. 3 أبراج الأكثر حظا في شهر نوفمبر

أبراج فلكية

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كتبت- شيماء مرسي

تشهد معظم الأبراج الفلكية ازدهار مالي وتحسن على الصعيد الصحي خلال شهر نوفمبر 2024، وفقا لما كشفه موقع "تايمز أوف إنديا".

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