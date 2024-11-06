5 أشياء إذا حلمت بها الفتاة علامة على اقتراب الزواج

كتبت- آلاء نبيل:



يجب على الفتيات الانتباه جيدًا لأحلامهم ومحاولة تذكرها عند الاستيقاظ، لأن هناك أحلام إذا شاهدتها الفتاة أثناء النوم، فهذا يدل على أنها اقتربت من الزواج.

وبحسب ما ذكرته مفسرة الأحلام صوفيا زادة، من خلال فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب"، أن هناك بعض الأحلام التي ترمز إلى اقتراب الزواج.



1- إذا رأت الفتاة أنها ترتدي تاج على رأسها، ذلك دلالة على اقتراب موعد زواجها من رجل صاحب أخلاق حميدة، وحالته المادية ميسورة.

2- رؤية الفتاة نفسها تأكل على مائدة طعام كبيرة وسط العائلة، دلالة على اقتراب زواجها والتجمع ذلك يرمز إلى زفافها.

3- الحلم بأن العزباء تذهب إلى منزل جديد ومريح، يشير إلى اقتراب زواجها من شخص صالح.

4- حلم العزباء بشخص يعطيها زجاجة ماء، أو تسبح في ماء، دلالة على اقتراب زواجها.

5- وفي حالة أن العزباء حلمت بشراء سيارة حديثة دلالة على الزواج المبكر من رجل ميسور الحال، وستكون حياتها الزوجية جيدة.







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