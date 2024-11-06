"شبه شعر الإنسان".. 10 صور لوجبة طعام غريبة تنتشر في الصين (فيديو)

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كتب – سيد متولي



حظيت وجبة خفيفة جديدة تقدم في شوارع تشنجدو في الصين باهتمام كبير بسبب شكلها غير المعتاد، إذ تبدو مثل كتلة من شعر الإنسان الأسود.

وبحسب odditycentral، تسمى الوجبة "فا كاي" أو "فات تشوي"، وهو نوع من البكتيريا الزرقاء المجففة التي كانت منذ فترة طويلة جزءًا من المطبخ الصيني.

وينمو الطعام في الغالب في المناطق الصحراوية الجافة والقاحلة مثل قانسو وشنشي وتشينجهاي وشينجيانج ومنغوليا الداخلية في الصين، ويتم معالجته عن طريق التجفيف بالهواء فور الحصاد.

ونظرًا لشكله الخيطي الداكن، يُعرف عمومًا باسم "نبات الشعر"، وغالبًا ما يتم تقديم فا كاي - الاسم العلمي Nostoc flagelliforme - على شكل شعيرية سوداء في مجموعة متنوعة من المرق والحساء، ويتم تقديمه في ليلة رأس السنة الجديدة، لأن اسمه الكانتوني يشبه إلى حد كبير عبارة "struck it rich".

ومع ذلك، انتشر هذا الطعام الداكن مؤخرًا كوجبة خفيفة جديدة في الشارع تجعلك تشعر وكأنك تأكل شعرًا بشريًا.

ويُطلق على نبات فات تشوي لقب "الخضار الشعري" بسبب شكله في حالته المجففة، مثل كتلة من الشعر الأسود، ولكن عند إعادة ترطيبه كجزء من حساء دسم، فإنه يبدو مثل الشعيرية السوداء.

ومع ذلك، توصل بعض باعة الأطعمة في الشوارع في تشنجدو مؤخرًا إلى طريقة جديدة لطهي "فات تشوي" تحافظ على مظهره المشعر.

واتضح أنه يمكنك ببساطة شواء قطعة من "فا كاي" ثم تتبيلها ببعض الصلصة الحارة قبل قضمها كما لو كنت تعض قطعة من الشعر الأسود.

يبدو الأمر غريبًا، حيث يقسم أولئك الذين جربوا ذلك أن مذاقها جيد جدًا، لقد جذب التأثير البصري لقضم ما يبدو أنه شعر بشري الكثير من المؤثرين وتسبب في انتشار الوجبة الخفيفة الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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