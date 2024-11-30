كيف تكتشف من يتحدث عنك بسوء؟.. أسرار لغة الجسد

كتب- أحمد الضبع:

في كثير من الأحيان، نواجه مواقف تثير شكوكنا حول ما إذا كان شخص ما يتحدث عنّا بسوء خلف ظهورنا، ولكن كيف نكتشف ذلك؟

يجيب على هذا السؤال الخبير في لغة الجسد، الدكتور أحمد سعيد، الذي يشرح كيف يمكن للغة الجسد أن تكشف عن نوايا الأشخاص.

وقال "سعيد" في تصريحات لـ"مصراوي" إنّ لغة الجسد هي أداة قوية تكشف الكثير من المعلومات التي لا تظهر في الكلمات، وعندما يتحدث شخص عنك بسوء، ستلاحظ بعض الإشارات التي تظهر على تصرفاته.

وأوضح خبير لغة الجسد أنه من أبرز هذه الإشارات التي تكشف تصرفات من يتحدث عن الآخرين بسوء تجنب التواصل البصري، فعندما يشعر الشخص بعدم الراحة أو يختبئ خلف كلام سلبي عن غيره، يبدأ في تجنب النظر في عينيه، وهذا التهرب البصري يمكن أن يكون مؤشرًا على أنه لا يريد أن يواجهه بالحقيقة.

وأشار أحمد سعيد إلى أن الأشخاص الذين يتحدثون عن غيرهم بشكل سلبي قد يظهرون إيماءات دفاعية، مثل تغطية الفم أو تحريك اليدين بشكل مبالغ فيه، كما لو كانوا يحاولون إخفاء شيء.

وبيّن أنّ التململ المستمر أو ارتباك الشخص عند الحديث عن الآخرين، يكون دليلًا على أنه يخبئ شيئًا أو يشعر بالذنب، لكنه يحاول الابتسام، ويمكن أن تكون الابتسامة التي تظهر على الشخص في هذه المواقف ابتسامة غير صادقة، وتبدو مختلفة عن تعابير الوجه الأخرى.

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