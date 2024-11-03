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خبيرة طاقة تكشف عن أمر شائع في المنزل يمنع زواج الفتيات.. مفاجأة

08:00 م الأحد 03 نوفمبر 2024

تعبيرية

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كتبت- آلاء نبيل:

يجهل العديد من الأشخاص أن هناك عادات معينة يمارسها البعض في المنازل، قد تسبب تأخر أو منع الزواج للفتيات.

وكشفت خبيرة الأبراج وعلم الطاقة إيمان خير عبر حسابها الرسمي على "تيك توك"، أن تراكم الكراكيب في المنزل والأشياء الخاصة بجهاز الفتيات قبل الزواج أو الخطبة، قد يتسبب في تأخر الزواج.

وأوضحت "خير" أن ادخار الأموال والاحتفاظ بها من خلال عمل شهادات أو شراء الذهب هو أفضل من شراء متعلقات الزواج وتركها في المنزل، لأن هذا التخزين يؤدي إلى إحداث ركود، ما يربط طاقة الفتاة بالمنزل ويؤثر سلبًا على فرص زواجها.

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