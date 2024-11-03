خبيرة طاقة تكشف عن أمر شائع في المنزل يمنع زواج الفتيات.. مفاجأة

كتبت- آلاء نبيل:

يجهل العديد من الأشخاص أن هناك عادات معينة يمارسها البعض في المنازل، قد تسبب تأخر أو منع الزواج للفتيات.

وكشفت خبيرة الأبراج وعلم الطاقة إيمان خير عبر حسابها الرسمي على "تيك توك"، أن تراكم الكراكيب في المنزل والأشياء الخاصة بجهاز الفتيات قبل الزواج أو الخطبة، قد يتسبب في تأخر الزواج.

وأوضحت "خير" أن ادخار الأموال والاحتفاظ بها من خلال عمل شهادات أو شراء الذهب هو أفضل من شراء متعلقات الزواج وتركها في المنزل، لأن هذا التخزين يؤدي إلى إحداث ركود، ما يربط طاقة الفتاة بالمنزل ويؤثر سلبًا على فرص زواجها.

اقرا أيضا:

واقعة صادمة.. لدغة كوبرا تنهي حياة يوتيوبر شهير - هذا ما حدث

16 صورة لـ أغرب مكان في العالم.. قرية منازلها وبنوكها بلا أبواب

طفل يتعرض لأكثر من 50 عضة فأر.. تفاصيل مأساوية لا تصدق

بعد أكثر من نصف قرن.. رجل يعثر على خاتمه المفقود بطريقة غريبة

بسبب آيس كريم.. مسافرة تطالب شركة طيران بتعويض 1.5 مليون دولار