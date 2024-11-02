16 صورة لـ أغرب مكان في العالم.. قرية منازلها وبنوكها بلا أبواب

كتبت- أسماء مرسي:

تقع قرية شاني شينجنابور في الهند، وهي قرية فريدة من نوعها حيث يعيش سكانها حياة مختلفة تماما عن بقية العالم.

ففي هذه القرية، لا تجد بابا واحدا مغلقا، ولا قفلا واحدا يحرس ممتلكات الناس، فما السر وراء هذا التقليد الغريب؟

أسطورة الإله شاني والحجر الأسود

تبدأ قصة شاني شينجنابور بأسطورة قديمة تتحدث عن ظهور حجر أسود ضخم على ضفاف أحد الأنهار القريبة، وعندما حاول الناس تحريك الحجر، بدأت الدماء تنزف منه، فاعتقدوا أن هذا الحجر مقدس وله صلة بالإله شاني.

وبحسب الأسطورة، ظهر الإله شاني في حلم لأحد الرعاة وأخبره أن هذا الحجر هو تجسيد له، وأن القرية التي يضع فيها الحجر ستكون محمية من السرقة والشر، وبالفعل، تم وضع الحجر في وسط القرية وتم تسميتها باسم شاني شينغنابور.

ومنذ ذلك الحين، يؤمن سكان القرية بأن الإله شاني يحميهم ويمنع أي شخص من ارتكاب الجرائمن وفقا لموقعي "bbc" و"timesofindia".

حياة اليومية في شاني شينغنابور

يعيش سكان هذه القرية حياة هادئة وسلمية، فهم يؤمنون بأن الإله شاني يحميهم من أي سوء، ولا يقتصر الأمر على المنازل، بل تمتد هذه الظاهرة لتشمل المحلات التجارية والمراكز الحكومية وحتى فروع البنوك، فجميع الأبواب مفتوحة على مصراعيها، ولا يوجد أي خوف من السرقة.

يعتقد السكان أن أي شخص يحاول سرقة شيء من القرية سيعاقب بشدة من قبل الإله شاني، وقد يتعرض للأمراض أو سوء الحظ أو حتى العمى، هذا الإيمان الراسخ هو الذي يحمي القرية من الجرائم ويجعل سكانها يعيشون بسلام وأمان.

السياحة في شاني شينغنابور

أصبحت شاني شينغنابور مقصدا سياحيا شهيرا، حيث يأتي الزوار من جميع أنحاء العالم ليشهدوا هذه الظاهرة الغريبة ويعيشوا تجربة فريدة من نوعها.

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