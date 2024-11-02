واقعة صادمة.. لدغة كوبرا تنهي حياة يوتيوبر شهير - هذا ما حدث

نجا من الموت.. سائق يهرب من الشرطة بأعجوبة وهذا ما فعله "فيديو"

كتب – سيد متولي

توفي أحد المشاهير على موقع يوتيوب، والمعروف باسم ستيف إروين، من جنوب أفريقيا، بعد أن لدغه ثعبان كوبرا سام.

وبحسب صحيفة thesun، توفي جراهام دينكلمان، الشهير بـ"دينجو" نتيجة مضاعفات ناجمة عن تعرضه لهجوم ثعبان كوبرا.

وأصيب الرجل بمتلازمة "صدمة الحساسية"، نقل على إثرها إلى العناية المركزة في مستشفى بيترماريتزبرج، حيث أدخله الأطباء في غيبوبة اصطناعية، ولكن توقفت كل وظائفه الحيوية عن العمل، ليفارق الحياة.

وأكدت زوجة دينجو، كيرستي، الخبر المأساوي حول وفاة زوجها، وشكرت داعميها وأبنائها الثلاثة طوال الشهر الماضي.

وأضافت، أن زوجها ناضل خلال غيبوبته، ورغم كل قوته وصموده، فإنه فارق الحياة بسلام، وفي تكريمها لزوجها، شكرت محبيه على دعمهم.

وحظي دينجو، الذي أطلق عليه مقال عام 2022 لقب ستيف إروين جنوب أفريقيا، بقاعدة جماهيرية عالمية لمقاطع الفيديو الخاصة به.

بدأ "دينجو" منذ 2022 يشتهر بـ100 ألف مشترك قناته على يوتيوب وأكثر من 650 ألف على إنستجرام، بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها بشكل متواصل.

ولُقب بـ"ستيف إيروين الجنوب إفريقي" على اسم حارس الحديقة الأسترالي الذي اشتهر بحياته البرية ومعايشته للحيوانات المفترسة، الذي توفي في 2006 بعدما صعقته سمكة الراي في صدره.

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