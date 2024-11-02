إعلان

واقعة صادمة.. لدغة كوبرا تنهي حياة يوتيوبر شهير - هذا ما حدث

10:30 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    واقعة صادمة.. لدغة كوبرا تنهي حياة يوتيوبر شهير - هذا ما حدث
  • عرض 4 صورة
    لدغة كوبرا تنهي حياة يوتيوبر شهير - هذا ما حدث
  • عرض 4 صورة
    اليوتيوبر ستيف إروين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – سيد متولي

توفي أحد المشاهير على موقع يوتيوب، والمعروف باسم ستيف إروين، من جنوب أفريقيا، بعد أن لدغه ثعبان كوبرا سام.

وبحسب صحيفة thesun، توفي جراهام دينكلمان، الشهير بـ"دينجو" نتيجة مضاعفات ناجمة عن تعرضه لهجوم ثعبان كوبرا.

وأصيب الرجل بمتلازمة "صدمة الحساسية"، نقل على إثرها إلى العناية المركزة في مستشفى بيترماريتزبرج، حيث أدخله الأطباء في غيبوبة اصطناعية، ولكن توقفت كل وظائفه الحيوية عن العمل، ليفارق الحياة.

وأكدت زوجة دينجو، كيرستي، الخبر المأساوي حول وفاة زوجها، وشكرت داعميها وأبنائها الثلاثة طوال الشهر الماضي.

وأضافت، أن زوجها ناضل خلال غيبوبته، ورغم كل قوته وصموده، فإنه فارق الحياة بسلام، وفي تكريمها لزوجها، شكرت محبيه على دعمهم.

وحظي دينجو، الذي أطلق عليه مقال عام 2022 لقب ستيف إروين جنوب أفريقيا، بقاعدة جماهيرية عالمية لمقاطع الفيديو الخاصة به.

بدأ "دينجو" منذ 2022 يشتهر بـ100 ألف مشترك قناته على يوتيوب وأكثر من 650 ألف على إنستجرام، بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها بشكل متواصل.

ولُقب بـ"ستيف إيروين الجنوب إفريقي" على اسم حارس الحديقة الأسترالي الذي اشتهر بحياته البرية ومعايشته للحيوانات المفترسة، الذي توفي في 2006 بعدما صعقته سمكة الراي في صدره.

اقرأ أيضا:

موجود في مطبخك.. مكون بسيط يحارب السكر والضغط ويقي من السرطان

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. احذر 3 علامات مبكرة

تغيرات مذهلة تنتظر مواليد 5 أبراج فلكية بدءا من نوفمبر

المرآة تكذب عليك.. 5 أسباب نفسية وراء عدم رضاك عن صورك

تفسير حلم رؤية الثعبان في المنام.. متى يشير إلى خلافات عائلية؟

منوعات لدغة كوبرا تنهي حياة يوتيوبر اليوتيوبر ستيف إروين ثعبان كوبرا سام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 3-11: الحظ في طريق هذا البرج.. ورومانسية وحب لهؤلاء

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)