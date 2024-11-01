طفل يتعرض لأكثر من 50 عضة فأر.. تفاصيل مأساوية لا تصدق

كتبت- آلاء نبيل:

تعرض رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر إلى العض من 50 فأر، ووجد الأب الطفل مغطى بالدماء على سريره.

وبحسب ما ذكره موقع People، فإنه سرعان ما تواصل الأب مع الطوارئ، ووصل رجال الشرطة ليجدوا الطفل في حالة كارثية، حيث كانت اليد اليمنى في حالة مفزعة، فقد اللحم الموجود في أصابعه الأربعة، وكان هناك آثار لأقدام القوارض على السرير من دم الرضيع.

وذكر رجال الشرطة أن القمامة وبقايا الأطعمة كانت تغطي أرجاء الغرفة، وكان المتسبب في هذه الأمر الأم التي تدعى "أنجل شوناباوم"، زوجها الذي يدعى "ديفيد شوناباوم" الذي اكتشف حالة طفله الشنيعة بالصدفة.

وبعد مرور عام على هذه الواقعة البشعة، و اتهامها بالتسبب فيما حدث للطفل، حكمت المحكمة على الأب والأم يوم الخميس الموافق 24 من أكتوبر لعام 2024، بسجن الأم لمدة 4 سنوات ونصف، والأب 16 عامًا، بتهم تتعلق بالإهمال، بالإضافة لسحب حضانة الطفل منهم.

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