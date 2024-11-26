الفانلة الحمراء سر الطاقة والحيوية.. كيف تؤثر الألوان على أداء الرياضيين؟

كتب- أحمد الضبع:

للألوان تأثير قوي على الحالة النفسية والمزاجية للأفراد، وهو ما أكدته العديد من الدراسات في مجال علم النفس، فالألوان ليست مجرد طيف بصري نراه، بل هي أيضًا مصدر قوي من مصادر التأثير على مشاعرنا وسلوكنا.

في عالم الرياضة، تتجلى هذه الظاهرة بشكل واضح، خصوصًا في ارتداء الفرق لأزيائها الرسمية التي تساهم في تعزيز أدائها داخل الملعب.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور جمال فيروز، استشاري الطب النفسي، إلى أن "الفانلة الحمراء" التي يرتديها لاعبو أشهر الفرق الرياضية تعد أكثر من مجرد زي رياضي، بل هي مصدر قوة وتحفيز للاعبين.

الفانلة الحمراء.. طاقة وحيوية لا مثيل لها

في مباراة النادي الأهلي الأخيرة أمام استاد أبيدجان الإيفواري ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ظهر لاعبو الأحمر بأداء استثنائي، حافل بالحيوية والطاقة، فقد كانت المباراة مليئة بالإثارة والحماس.

وتمكن الفريق من تقديم عرض قوي وأداء فني رائع، لكن ما لفت الانتباه بشكل خاص كان الأداء الجماعي للاعبين، والذي كان مشحونًا بطاقة غريبة، الأمر الذي دفع العديد من المحللين والجماهير للتساؤل: هل هناك علاقة بين هذا الأداء الاستثنائي وارتداء الفانلة الحمراء؟

دور اللون الأحمر في تعزيز الطاقة

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إنّ "الفانلة الحمراء" تعتبر من الألوان التي تثير مشاعر قوية لدى مرتديها، بل وتحفزهم على الأداء الأفضل.

وفقًا لما يشرحه فرويز لـ"مصراوي"، فإن اللون الأحمر ليس مجرد لون، بل هو "استفزاز وتحفيز داخلي" لللاعبين، إذ يعمل على سحب طاقة إيجابية من البيئة المحيطة ويعزز قوة الشخص وثقته.

وأضاف فرويز: "عندما يرتدي اللاعبون الفانلة الحمراء، فإنهم يشعرون بطاقة مشحونة من الجو المحيط، ما يمنحهم دافعًا إضافيًا للمنافسة بقوة أكبر".

الرمزية النفسية للألوان الأخرى

من الألوان المميزة لفانلات الفرق الرياضية، تيشيرت نادي الزمالك الذي يتميز بلونه الأبيض مع الخطوط الحمراء، ويعكس التناغنم بين اللونين شعورًا بالثقة بالنفس والتحفيز على الفوز في آن واحد، وفقًا لـ"فرويز".

ويستكمل الدكتور جمال حديثه قائلاً إن لكل لون دلالة نفسية تؤثر على من يرتديه بشكل مختلف، وعلى سبيل المثال:

اللون الأبيض

يعطي نوعًا من الثقة والطمأنينة، ما يجعله مناسبًا في بعض الأوقات للظهور في المباريات التي تتطلب التركيز والثبات الذهني.

اللون الأخضر

يرتبط غالبًا بالهدوء والاسترخاء، ما يساعد على تهدئة الأعصاب ويعزز الاستقرار النفسي، وهو لون يفضل ارتداؤه في المواقف التي تتطلب عقلانية واتزانًا.

اللون الأزرق

يرتبط عادةً بالانتعاش، ويشجع على الحركة والمرونة، كما يعطي شعورًا بالتحفيز للركض والتحرك بسرعة.

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