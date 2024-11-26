أثناء رحلة صيد.. رجل يقتل نفسه بالخطأ بطريقة صادمة

كتب– سيد متولي



واقعة صادمة شهدها المغرب، تمثلت في وفاة رجل أعمال يشغل منصب المدير العام لشركة متخصصة في النسيج.

وبحسب موقع tanja24 المغربي، انتهت حياة الرجل في حادث مأساوي وقع أثناء رحلة صيد في غابات جماعة لغدير بإقليم شفشاون.

وكان الراحل يعمل على تنظيف سلاحه الناري قبل انطلاق عملية الصيد، ولم ينتبه لوجود الرصاصة بالبندقية وعن غير قصد، أُطلقت الرصاصة مصيبة إياه أسفل بطنه وأردته قتيلا.

الراحل كان معروفًا بنشاطه في قطاع صناعة النسيج، حيث كان يشغل منصب عضو في الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة (AMITH)، التي تمثل الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي بالمغرب.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقًا للكشف عن ظروف الحادث وتحديد ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن إهمال أو خطأ في التعامل مع الأسلحة.

ولم ترد تفاصيل إضافية حول الأشخاص الذين كانوا يرافقون الضحية أو حول الإجراءات القانونية المتخذة بعد الحادث.

وبعد إبلاغ السلطات، تم نقل جثته إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون لإخضاعها للتشريح الطبي.

احذر 3 علامات تظهر قبل أيام من الإصابة بالسكتة الدماغية.. هذا ما يجب فعله

شاب يسحب ورقة والدته في قرعة الحج.. ورد فعله يُذهل الجميع (فيديو)

الكيلو يصل إلى 22 ألف جنيه.. أغلى 5 أنواع توابل في العالم

وسط صدمة وذهول.. رجل يستيقظ من الموت قبل دفنه - وهذا ماحدث

3 فوائد مذهلة لشرب شاي الماتشا- وهؤلاء ممنوعون منه