"متخليش حد يضحك عليك".. 10 نصائح للتسوق في الجمعة البيضاء

كتب- أحمد الضبع:

أيام قليلة تفصلنا عن الجمعة البيضاء، التي تعد موسمًا للخصومات المغرية، ولكنها في الوقت نفسه مليئة بالمخاطر إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة.

لحمايتك من الوقوع في فخ العروض المغرية والمشتريات غير الضرورية، قدم محمد ماهر، خبير التسويق في تصريحات لـ"مصراوي" 10 نصائح ذهبية للتسوق بذكاء في الجمعة البيضاء.

1- حدد ميزانية واضحة

قبل الانطلاق في رحلة التسوق، حدد ميزانية محددة وقائمة بالسلع التي تحتاجها بالفعل، لأن ذلك يساعدك على تجنب الشراء العشوائي والالتزام بخطة التسوق.

2- ابحث عن العروض مسبقًا

لا تنتظر حتى يوم الجمعة البيضاء للبحث عن العروض، وقارن الأسعار بين المحال المختلفة من خلال زيارة مواقعها الإلكترونية، وقم بإنشاء قائمة بالمحلات التي تقدم أفضل العروض.

3- تحقق من جودة المنتج

لا تنجذب فقط إلى السعر المنخفض، بل تأكد من جودة المنتج ومواصفاته، وانطر إلى الجزء الذي يكتب فيه بلد المنشأ.

4- احذر من العروض الوهمية

تذكر أن بعض المحال ترفع الأسعار قبل فترة من الجمعة البيضاء ثم تقدم خصومات وهمية، لذا قارن الأسعار الحالية بأسعار المنتج خلال الأشهر الماضية، وخاصة في الملابس.

5- لا تشتري شيئًا لا تحتاجه

الجمعة البيضاء ليست فرصة لشراء كل ما هو معروض بخصومات، اشترِ فقط ما تحتاجه بالفعل وتجنب الشراء بدافع العاطفة أو الإغراء أو التخزين للصيف المقبل فالأشياء ينخفض سعرها عندما تصبح قديمة.

6- استخدام كوبونات الخصم

تتيح بعض المحال كوبونات خصم على مواقعها الإلكترونية، حاول الحصول عليها قبل التوجه إلى المحل، حتى تتمتع بعروض إضافية.

7- تحقق من سياسات الإرجاع والاستبدال

قبل الشراء، تأكد من سياسات الإرجاع والاستبدال للمحل أو الشركة للتأكد من حقك في استبدال المنتج أو استرجاع أموالك في حالة عدم الرضا.

8- احذر من الاحتيال الإلكتروني

عند التسوق عبر الإنترنت، تأكد من أنك تتسوق من خلال مواقع موثوقة وآمنة، ولا تفتح أي روابط مشبوهة وتحقق من شهادة SSL للموقع.

9- قارن بين الأسعار

لا تعتمد على سعر منتج واحد فقط، قارن الأسعار بين مختلف المحال والشركات والتجار للتأكد من حصولك على أفضل عرض.

10- لا تستسلم للضغط

تذكر أن الجمعة البيضاء ليست اليوم الوحيد للتسوق، وإذا لم تجد ما تبحث عنه بالأسعار التي تريدها، فلا تتردد في تأجيل الشراء.

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