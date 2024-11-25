9 علامات في الأحلام تكشف الحسد والسحر

كتبت- آلاء نبيل:

كشفت مفسرة الأحلام أسماء سالم، خلال لقائها في برنامج «هي وبس» المعروض على قناة CBC، والذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، عن دلالات ورموز واضحة إذا ظهرت في الحلم قد تكون علامة على الإصابة بالحسد أو السحر.

وفيما يلي أبرز الرموز التي أشارت إليها رضوى الشربيني:

1- رسم نجمة داوود على الأرض، عادة ما يستخدمها السحرة.

2- رؤية الخفاش في المنام.

3- رؤية اليهود في الحلم.

4- رؤية الحرامي في المنام.

5- رؤية البئر في الحلم.

6- رؤية الثقب في الحائط على شكل دائري يشبه العين.

7- الحلم بعين طائر أو حيوان يشير إلى الحسد أو السحر.

8- الشعور بأحد يتجسس عليك في المنام تشير إلى الحسد.

9- رؤية الابرة في الحلم.

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