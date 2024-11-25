شاب يسحب ورقة والدته في قرعة الحج.. وردة فعله تُذهل الجميع (فيديو)
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كتبت- أسماء العمدة:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شابًا سحب ورقة والدته التي فازت في قرعة الحج بولاية عنابة، وسط ذهول الحضور.
وأبدى الشاب ردة فعل غريبة بعد فوز والدته بقرعة الحج، فيما انتشر الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل هذه الواقعة ملهمة للكثيرين.
وأضفى فوز الأم بقرعة الحج بهذه الطريقة العشوائية على الحدث طابعًا خاصًا ومميزًا، وأحدث فرحة عارمة في قلوب الأم والابن والعائلة بأكملها.
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