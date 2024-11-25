حادث غريب.. اصطدام طائرتين على الأرض وسط حالة من الخوف والصدمة

كتب – سيد متولي

اصطدمت طائرة صغيرة ذات محرك واحد بطائرة غير مأهولة أثناء إقلاعها في مطار بنسلفانيا، بعدما انحرفت عن المدرج، في مطار بمقاطعة باكس بولاية بنسلفانيا.

وقالت صحيفة نيويورك بوست، إن التصادم تسبب في حالة من الهلع بين الموظفين، وتضاربت المعلومات بين المسؤولين حول عدد الأشخاص الذي نقلوا إلى المستشفى إثر تضررهم من الحادثة.

وذكرت الشرطة أن جميع الركاب كانوا خارج الطائرة عند وصولهم، وتم نقل أكثر من شخص إلى المستشفيات لتقييم الإصابات، والطائرة كانت تقوم بالتدريب على الإقلاع عندما وقع الحادث.

وذكر المتحدث باسم مقاطعة باكس، جيمس أومالي، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن الطائرة، وتم نقل اثنين إلى المستشفيات.

وأضافت الشرطة، أن مسؤولي بلدة باكنجهام كانوا في مكان الحادث في انتظار وصول محققين من إدارة الطيران الفيدرالية.

ولم يكشف حتى اللحظة المزيد من المعلومات حول هذه الحادثة وسبب الانعطاف المفاجئ للطائرة أثناء إقلاعها.

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