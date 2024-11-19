لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حان وقت المفاجآت.. ترقية طال انتظارها في الطريق لمواليد هذا البرج

07:30 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

الأبراج الفلكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء العمدة:

تحمل الفترة المقبلة في طياتها ترقية تستحق العناء، فبعد كل هذا الجهد والتفاني، حان وقت الحصاد لمواليد برج الحمل لاستقبال التحديات الجديدة والمسؤوليات الإضافية التي ستأتي مع التطور الوظيفي.

وكشف خبير علم الفلك محمد صبحي لـ"مصراوي" نصائح ضرورية لمواليد برج الحمل، للتعامل مع الأوضاع المهنية الجديد التي سيحصلون عليها خلال الفترة المقبلة، وهي:

1- أن يكونوا مستعدين لتقبل التحديات الجديدة والمسؤوليات الإضافية التي ستأتي مع الترقية.

2- الاستثمار في تطوير المهارات القيادية والتواصلية سيساعدهم على النجاح في منصبهم الجديد.

3- يجب على مواليد برج الحمل بناء علاقات قوية مع زملائهم ومدرائهم

4- يجب على مواليد برج الحمل الحفاظ على التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية.

اقرا أيضا:

تقوي القلب.. فاكهة شهيرة تمنع ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

صديق القلب.. نوع أعشاب يوسع الشرايين ويمنع الجلطات

احذر نقص هذا الفيتامين يضر بقلبك وكليتيك- راقب الأعراض جيدا

3 أعراض تظهر على اللسان تدل على الإصابة بـ "قاتل صامت"

لماذا تجد صعوبة في ترك السرير عند الاستيقاظ - اعرف السر

برج الحمل ترقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد عودتهما مرة أخرى.. 50 صورة ومعلومات عن البلوجر على غزلان وفرح شعبان

إعلان

إعلان

ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
* ضوابط الحج السياحي 2025.. إجراءات مهمة وتحذيرات رسمية