شاب يدفع 15 ألف جنيه في مطعم بوراك بالقاهرة ويكتشف مفاجأة: "خدوا بالكم" (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

افتتح الشيف الشهير بوراك مؤخرًا فرع مطعمه الجديد في القاهرة، وتحديدًا في منطقة التجمع الخامس، ليحظى باهتمام واسع من محبي المطبخ التركي.

ونشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق فيه تجربته في المطعم، ليكشف عن تفاصيل الأطعمة التي تناولها وأسعارها التي وصلت فاتورتها إلى 15 ألف جنيه، ووصفها بأنها "مبالغ فيها".

الشاب، الذي كان من بين الزوار في اليوم الأول من افتتاح المطعم، بدأ الفيديو بتعريف المتابعين على قائمة الطعام المميزة التي طلبها، وقال: "جاي النهاردة أول يوم لبوراك في التجمع، وطلبت لكم المنيو كله تقريبا عشان تعرفوا كل حاجة بالأسعار".

وتابع الشاب قائلاً: "بدأت بتجربة بعض المقبلات زي طبق المازات المتنوعة، والتي تتكون من خمس أنواع من السلطات مع بقسماط، ومن الحاجات اللي عجبتني الحمص باللحمة، وطعمه كان حلو جدًا لكن ثقيل شوية، وبرغم أن السلطات كانت كويسة، إلا أن بعض الأطباق ما عجبتنيش زي المسقعة والبابا غنوج".

ثم انتقل الشاب لتجربة بعض الأطباق الرئيسية مثل البيضة بالسجق، والتي ذكر أنها كانت مميزة بفضل نوع السجق المتبل بشكل خاص، بالإضافة إلى طاجن اللحم البقري الذي وصفه بأنه كان غني باللحمة والخضار، كما جرب طاجن المشاوي المشكلة، وذكر أن الكباب بالصلصة كان "تحفة" وأنه من أفضل الأنواع التي تناولها في حياته.

وأشاد الشاب بشكل خاص بطبق "علي ناظج" الذي يحتوي على بتنجان مهروس مع لحمة، قائلاً إنه من الأطباق المختلفة التي يمكن أن تجربها مرة واحدة في حياتك: "أنا ما باكلش بتنجان، بس ده طعمه غير طبيعي".

لكن، رغم التجربة المميزة للطعام، كانت هناك نقطة خلافية حول الفاتورة، فالشاب كشف في الفيديو أن الفاتورة الإجمالية كانت 15 ألف جنيه، بينما أقل أكلة بـ2000 جنيه، مؤكدًا أن هناك بعض الأطباق التي لم يتم تقديمها، رغم أنه تمت محاسبته عليها، مثل "طاجن المفاجأة".

وقال: "المبلغ اللي دفعته مش هيخليني أقول عليهم نصابين، لكن لازم تعرفوا أن السعر مش رخيص هنا"، مضيفا أنه رغم بعض الإشكاليات في الخدمة، إلا أن التجربة بشكل عام كانت جيدة، وأن الأهم هو جودة الطعام والخدمة.

في الختام، قدم الشاب نصيحة للمشاهدين قائلاً: "خدوا بالكم من الأسعار، وتأكدوا من حسابكم في النهاية، لكن بشكل عام الأكل هنا طعمه ممتاز".

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