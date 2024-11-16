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أثاروا الجدل بإعلان خطوبتهما.. 20 صورة ومعلومات عن البلوجر شيرين بيوتي وأسامة

08:00 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    البلوجر أسامة مروة
  • عرض 20 صورة
    معلومات عن البلوجر شيرين بيوتي وأسامة
  • عرض 20 صورة
    معلومات عن البلوجر شيرين بيوتي وأسامة
  • عرض 20 صورة
    معلومات عن البلوجر أسامة مروة
  • عرض 20 صورة
    البلوجر شيرين بيوتي وأسامة
  • عرض 20 صورة
    البلوجر شيرين بيوتي وأسامة
  • عرض 20 صورة
    معلومات عن البلوجر شيرين بيوتي وأسامة
  • عرض 20 صورة
    خطوبة البلوجر شيرين بيوتي وأسامة
  • عرض 20 صورة
    خخخ
  • عرض 20 صورة
    أثاروا الجدل بإعلان خطوبتهما.. 20 صورة ومعلومات عن البلوجر شيرين بيوتي وأسامة
  • عرض 20 صورة
    أثاروا الجدل بإعلان خطوبتهما.. 20 صورة ومعلومات عن البلوجر شيرين بيوتي وأسامة
  • عرض 20 صورة
    أثاروا الجدل بإعلان خطوبتهما.. 20 صورة ومعلومات عن البلوجر شيرين بيوتي وأسامة
  • عرض 20 صورة
    أثاروا الجدل بإعلان خطوبتهما.. 20 صورة ومعلومات عن البلوجر شيرين بيوتي وأسامة
  • عرض 20 صورة
    أثاروا الجدل بإعلان خطوبتهما.. 20 صورة ومعلومات عن البلوجر شيرين بيوتي وأسامة
  • عرض 20 صورة
    البلوجر أسامة مروة
  • عرض 20 صورة
    خطوبة البلوجر شيرين بيوتي وأسامة
  • عرض 20 صورة
    خطوبة البلوجر شيرين بيوتي وأسامة
  • عرض 20 صورة
    أثاروا الجدل بإعلان خطوبتهما.. 20 صورة ومعلومات عن البلوجر شيرين بيوتي وأسامة
  • عرض 20 صورة
    معلومات عن البلوجر شيرين بيوتي وأسامة
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أعلن اليوتيوبير الشهير أسامة مروة خطبته من شيرين عمارة، المعروفة بـ"شيرين بيوتي" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "أسامة" فيديو يعلن من خلاله طلب خطبة شيرين، معلقا عليه: "الله حطني بطريقها و حطها بطريقي، اليوم هو بداية لحياة جديدة النا مع بعض".

وبعد إعلان خطبتهما، ظهر الثنائي في بث مباشر، وقال أسامة وشيرين أنهما لا يعرفان ما الذي يريدون قوله.

مصراوي يستعرض معلومات عن أسامة مروة وشيرين بيوتي بعد إعلان خطبتهما، بحسب حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

أسامة مروة

أسامة مروة يوتيوبر سوري شهير، ويعرف باسم "أوسي مروة".

من مواليد عام 1996، وعمره 28 سنة.

يقيم في دبي.

يقدم محتوى كوميدي على منصات التواصل الاجتماعي، مثل تحدي الأكل والرياضة.

يبلغ عدد مشتركي قناته على يوتيوب أكثر من 9 ملايين.

قبل العمل في صناعة المحتوى، كان يعمل في المجال القانوني.

أعلن أمس خطبته من صانعة المحتوى السورية "شيرين بيوتي"

شيرين بيوتي

اسمها شيرين عمارة، وشهرتها "شيرين بيوتي".

صانعة محتوى ويوتيوبر سورية.

ولدت في 2 فبراير عام 2004، وعمرها 20 سنة، ولديها 4 أشقاء وهم نارين وسيدرا وجلال وشيرو.

رحلت عن سوريا بعد الحرب إلى السويد، ثم استقرت في الإمارات.

بدأت رحلتها في عالم اليوتيوب في 2015، وقدمت محتوى متعلق بالجمال والمكياج بأسلوب بسيط، ثم باتت تتحدث عن نصائح الموضة، ولحظات من حياتها الشخصية.

يتابعها أكثر من 6 مليون شخص على يوتيوب.

بالأمس، طلب أسامة مروة خطبة شيرين بيوتي.

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