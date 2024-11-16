أجمل نساء العالم.. 60 صورة للمشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون

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كتبت- شيماء مرسي

انطلق اليوم السبت فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون 2024 في نسختها الـ 73 في المكسيك.

وسوف تتنافس 130 متسابقة من جميع أنحاء العالم على التاج، بحسب ما ذكر موقع "businessinsider" وصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ويتم استبعاد 7 من المشاركات الـ 12 من المسابقة، وتحديد الفائزة من قبل لجنة التحكيم.

وتألقت المتسابقات بفساتين مميزة وإطلالات جذابة، لعل أبرزها ندى كوسا التي ظهرت حتى الأن بـ 3 إطلالات مختلفة حيث أطلت بـ "الزي الوطني لـ لبنان" باللون الأرجواني من قماش المخمل ومطرز يدويا، ونسقت مع إطلالتها غطاء الرأس التقليدي المخروطي الأيقوني.

وفي الإطلالة الثانية تألقت بـ ملابس السباحة باللون الأزرق، ونسقت مع إطلالتها "كاب" ذهبي.

أما في الإطلالة الثالثة ارتدت فستان طويل باللون الفضي مزينا بالتطريزات بالكامل ومكشوف عند منطقة البطن والصدر.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أبرز 60 صورة للمشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون.

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