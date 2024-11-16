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أجمل نساء العالم.. 60 صورة للمشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون

07:00 م السبت 16 نوفمبر 2024
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    ملكة جمال ماكاو كاساندرا
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    ملكة جمال هندوراس ستيفاني
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    ملكة جمال منغوليا نومينزول زاندانجين.
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    ملكة جمال سريلانكا ميلوني داساناياكي
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    ملكة جمال ميانمار ثيت سان أندرسن
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    ملكة جمال هولندا فيث لاندمان
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    ملكة جمال صربيا إيفانا تريسيتش
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    ملكة جمال كندا آشلي كالينجبول
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    ملكة جمال فرنسا إنديرا أمبيوت
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    ملكة جمال كوستاريكا إيلينا هيدالغو
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    ملكة جمال كوبا ماريانيلا أنشيتا
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    ملكة جمال سويسرا لورا بيرشر
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    ملكة جمال كولومبيا دانييلا تولوزا روشا
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    ملكة جمال جامايكا راشيل سيلفيراد
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    ملكة جمال تشيلي إميليا ديديس
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    ملكة جمال جمهورية التشيك ماري دانشي
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    ملكة جمال جمهورية الدومينيكان سيليني سانتوس
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    ملكة جمال جواتيمالا آنا غابرييلا فيلانوفا
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    ملكة جمال ساموا هيلاني كوروبو ترتدي
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    ملكة جمال سانت لوسيا سكاي
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    ملكة جمال باكستان نور زارمينا
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    ملكة جمال جزر فيرجن الأمريكية ستيفاني أندوجار
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    ملكة جمال بلغاريا إيلينا فيان
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    ملكة جمال بوليفيا جوليانا باريينتوس
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    ملكة جمال جزر البهاما سيلفينيك
  • عرض 60 صورة
    ملكة جمال بيلاروسيا إليانورا كاتشالوفسكايا
  • عرض 60 صورة
    ملكة جمال تايلاند أوبال سوتشاتا تشوانجسري
  • عرض 60 صورة
    ملكة جمال ترينيداد وتوباغو جينيل ثونغز
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    ملكة جمال المجر نورا كينيز.
  • عرض 60 صورة
    ملكة جمال المكسيك ماريا فرناندا بلتران
  • عرض 60 صورة
    ملكة جمال الهند ريا سينغها.
  • عرض 60 صورة
    ملكة جمال بيرو تاتيانا كالميل
  • عرض 60 صورة
    ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية ألما كوبر
  • عرض 60 صورة
    ملكة جمال اليابان كايا تشاكرابورتي
  • عرض 60 صورة
    ملكة جمال بلاد فارس آفا فاهنيشان
  • عرض 60 صورة
    ملكة جمال إندونيسيا كلارا شافيرا كريبس
  • عرض 60 صورة
    ملكة جمال إيطاليا غليلاني كافالكانتي
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    ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية ألما كوبر 2
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    ملكة جمال باراجواي نعومي مينديز
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    ملكة جمال الدنمارك فيكتوريا كير ثيلفيج
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    ملكة جمال إسبانيا ميشيل خيمينيز
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    ملكة جمال إستونيا فاليريا فاسيليفا
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    ملكة جمال الإكوادور مارا توبيك
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    السيدة ماكاو كاساندرا تشيو
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    ملكة جمال الأرجنتين ماجالي بينيجام
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    ملكة جمال أروبا أنوك إيمان الحيوان
  • عرض 60 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان
  • عرض 60 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان
  • عرض 60 صورة
    إطلالة ندى كوسا
  • عرض 60 صورة
    ندى كوسا
  • عرض 60 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان
  • عرض 60 صورة
    ندى كوسا
  • عرض 60 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان
  • عرض 60 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان
  • عرض 60 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان
  • عرض 60 صورة
    ملكة جمال فرنسا إنديرا أمبيوت
  • عرض 60 صورة
    ملكة جمال مصر لوجينا صلاح.
  • عرض 60 صورة
    ملكة جمال البرازيل لوآنا كافالكانتي
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    ملكة جمال بورتوريكو جنيفر كولون.
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كتبت- شيماء مرسي

انطلق اليوم السبت فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون 2024 في نسختها الـ 73 في المكسيك.

وسوف تتنافس 130 متسابقة من جميع أنحاء العالم على التاج، بحسب ما ذكر موقع "businessinsider" وصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ويتم استبعاد 7 من المشاركات الـ 12 من المسابقة، وتحديد الفائزة من قبل لجنة التحكيم.

وتألقت المتسابقات بفساتين مميزة وإطلالات جذابة، لعل أبرزها ندى كوسا التي ظهرت حتى الأن بـ 3 إطلالات مختلفة حيث أطلت بـ "الزي الوطني لـ لبنان" باللون الأرجواني من قماش المخمل ومطرز يدويا، ونسقت مع إطلالتها غطاء الرأس التقليدي المخروطي الأيقوني.

وفي الإطلالة الثانية تألقت بـ ملابس السباحة باللون الأزرق، ونسقت مع إطلالتها "كاب" ذهبي.

أما في الإطلالة الثالثة ارتدت فستان طويل باللون الفضي مزينا بالتطريزات بالكامل ومكشوف عند منطقة البطن والصدر.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أبرز 60 صورة للمشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون.

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مسابقة ملكة جمال الكون أجمل نساء العالم ندى كوسا إطلالات المشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون
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