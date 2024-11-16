رغم غلقها.. 4 أجهزة تسحب كهرباء منزلك بدون ما تشعر

كتبت- آلاء نبيل:

يجهل العديد من الأشخاص سبب استهلاك الكهرباء رغم إيقاف الأجهزة والتأكد من غلقها بعد الاستخدام، وفي الواقع، هناك بعض الأجهزة التي تستمر في سحب الكهرباء حتى بعد إغلاقها، ما يؤدي إلى هدر الطاقة.

وفي السطور التالية، نقدم لك أبرز هذه الأجهزة التي تحتاج إلى فصلها نهائيًا للحفاظ على استهلاك الكهرباء، بحسب موقع mytour.

1- شواحن الهاتف

رغم الانتهاء من شحن الهاتف، فإن ترك الشاحن موصولًا بالكهرباء يستمر في استهلاك الطاقة، فيما يجهل الكثيرون أن الشاحن المتصل بالتيار الكهربائي يستهلك طاقة غير ضرورية، ما يؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء.

2- المنبهات

حتى بعد إيقاف عمل المنبهات، فإن بعض الأجهزة الخاصة بالتنبيه تواصل استهلاك الكهرباء، لذلك من الأفضل فصل هذه الأجهزة لضمان عدم زيادة استهلاك الطاقة.

3- جهاز الكمبيوتر والتلفزيون

على الرغم من إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر أو التلفزيون، فإنهما يظلان يسحبان الكهرباء في وضع الاستعداد، ولفصل الكهرباء تمامًا، يفضل فصل وحدة التحكم بعد الاستخدام.

4- مكيف الهواء

يعد مكيف الهواء من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة، حتى بعد إيقاف تشغيله، ولا تزال الطاقة الاحتياطية تتدفق إلى الجهاز ما لم يتم قطع مصدر الطاقة بشكل كامل.

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