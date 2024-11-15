"لو عندك حاجة اعملها قبل يوم 25 نوفمبر".. خبيرة أبراج تكشف مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت خبيرة الأبراج رشا مراد، خلال استضافتها في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، عن توقعات شهر نوفمبر.

وأشارت خبيرة الأبراج إلى أن الأبراج المائية (العقرب، السرطان، والحوت) والأبراج الترابية (العذراء والجدي) من الأبراج المحظوظة خلال هذا الشهر، خاصة قبل يوم 23 نوفمبر، وذلك بفضل وجود الشمس في برج العقرب.

أما بالنسبة للأبراج التي ستشهد مكاسب مالية، فتتصدر القائمة برج الميزان والحمل، فخلال هذا الشهر، تتاح لهذين البرجين فرص لتحقيق أرباح مالية وتحسين أوضاعهم المادية.

لكن، حذرت خبيرة الأبراج من اتخاذ قرارات في يوم 25 نوفمبر، محذرة من وجود طالع على كوكب عطارد يؤثر سلبا على سير الأمور.

وشددت "رشا" على ضرورة تجنب البدء بأي مشاريع جديدة أو إجراء عمليات جراحية أو توقيع عقود بعد يوم 25 نوفمبر، وذلك بسبب التأثيرات السلبية المتوقعة من هذا الطالع على كوكب عطارد.

وأوضحت الخبيرة الفلكية أن كوكب عطارد، وهو الحاكم لبرج العذراء، مسؤول عن الاتصالات والتواصل، ما يعني أن هذه الفترة تشهد بعض التعطلات أو المشكلات في هذا المجال.

ونصحت بضرورة الانتباه إلى التواصل والاتصالات خلال هذه الفترة، وتوخي الحذر عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بهذه الأمور.

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