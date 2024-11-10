تصرف صادم وكارثي من بلوجر.. لن تتخيل ما فعلته (فيديو)

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كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، كادت "تيك توكر" بريطانية أن تفقد بصرها بعد أن ارتكبت خطأ فادحا في منتصف الليل.

أثناء محاولتها علاج عدوى بكتيرية في عينها، سكبت "بريان شيپلي" عن طريق الخطأ غراء أظافر في عينها بدلا من قطرات العين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وصفت "بريان" الألم الذي عانته بأنه لا يوصف، وكأن عينها تحترق وكأن هناك صخرة بداخلها.

بعد الحادث مباشرة، هرعت إلى الحمام محاولة غسل الغراء، ولكن الألم الشديد أجبرها على طلب المساعدة الطبية.

في المستشفى، خضعت شيپلي لسلسلة من الفحوصات والإجراءات الطبية لإزالة الغراء من عينها باستخدام أعواد قطنية.

وبالرغم من الجهود المبذولة، لا تزال تعاني من بعض الضبابية في الرؤية وتحتاج إلى متابعة طبية مستمرة.

خطأ شائع أكثر مما نعتقد

المثير للدهشة أن الأطباء أكدوا أن هذا النوع من الحوادث أكثر شيوعا مما يتخيل الناس، تشابه شكل وحجم زجاجتي قطرات العين وغراء الأظافر يجعل من السهل ارتكاب هذا الخطأ، خاصة في الظلام أو عندما يكون الشخص في عجلة من أمره.

نصائح للوقاية

لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، نصح الطبيب باتباع بعض الاحتياطات البسيطة:

يجب تخزين الأدوية والمنتجات الشخصية في أماكن منفصلة لتجنب الالتباس.

عند استخدام أي منتجات، يجب التأكد من وجود إضاءة كافية لتجنب الأخطاء.

قبل استخدام أي منتج، يجب قراءة الملصق بعناية للتأكد من أنه المنتج الصحيح.

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