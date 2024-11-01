لا تحاول تكراره.. هذا السلوك يدمر علاقتك بشريك حياتك

كتب- أحمد الضبع:

العلاقات العاطفية أحد أهم جوانب الحياة، ولكنها قد تواجه تحديات وصعوبات تؤثر على استقرارها، مثل اتباع سلوكيات سلبية من أحد الطرفين دون علمه بأنّها تؤذي الطرف الآخر.

ومن أبرز السلوكيات الخاطئة في العلاقات العاطفية، نقص التواصل الذي يؤدي إلى سوء الفهم وتراكم المشاعر السلبية، لذا من المهم تخصيص وقت للتحدث مع الشريك حول المشاعر والاهتمامات والتوقعات، لأن عدم القدرة على التعبير عن المشاعر يجعل الشريك يشعر بالإهمال، ما يؤثر سلبًا على العلاقة، وفقًا لموقع Psychology Today.

ومع تكرار نقص التواصل يتحول الأمر إلى تجاهل متعمد أو لامبالاة تجاه احتياجات الشريك والذي يمكن أن يكون له تأثير مدمر، لأنه عندما يشعر الشريك أنه غير مهم أو غير مرغوب فيه، يبدأ في الابتعاد، ما يؤدي إلى فقدان الاتصال العاطفي.

وإلى جانب ذلك، فإن الانتقادات المستمرة والسلبية قد تدمر الثقة بين الشريكين، لأن الشركاء الذين يتلقون انتقادات دائمة يشعرون بالانزعاج والقلق، ما يؤثر على احترام الذات، ومن الأفضل التعامل مع المشاكل بشكل إيجابي، والتركيز على الحلول بدلاً من النقد، والمبادرة بالاعتذار عند الخطأ.

وعندما يحدث خطأ، يكون الاعتذار جزءًا أساسيًا من عملية التعافي للشريك، ومع ذلك، إذا كان أحد الشريكين يرفض قبول الاعتذار ويستمر في محاسبة الآخر على الأخطاء الماضية، فإن ذلك يمكن أن يعوق حل المشكلة، حسبما ذكرت الجمعية الأمريكية لعلم النفس.

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