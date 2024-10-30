عامل نظافة يجد 670 ألف في حسابه بالخطأ.. لن تصدق ما فعله

كتب – سيد متولي



أقبل عامل نظافة تركي في ولاية إزمير، على تصرف غير متوقع، جعله يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب قناة ntv التركية، فإن أوزكان إيديك "42 عاما"، وجد في حسابه البنكي 670 ألف دولار أمريكي، وصلت إليه عن طريق الخطأ، لكن ما فعله لا يصدق.

وأعاد "أوزكان"، الأموال إلى صاحبها بعدما اتصل بخدمة العملاء لدى البنك فور وصول المبلغ إلى حسابه.

عامل النظافة اتصل بخدمة العملاء ثم ذهب إلى الفرع، وأعاد الأموال قبل أن يخبر عائلته أو أي أحد من أصدقائه، إذ قال: "هذا المال غير مشروع، وكان علي إعادته، ثم أخبرت أصدقائي عما فعلت وكانت ردود بعضهم إيجابية، بينما لامني آخرون على إعادة المبلغ".

وأثار تصرف الرجل التركي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل، إذ اعتبر البعض أن هذا الموقف يدل على نبل الرجل، فيما انتقده آخرون لإعادة المبلغ، مشيرين إلى ضرورة تحمل موظف البنك هذا الخطأ.

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