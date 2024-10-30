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فار يحول رحلة جوية إلى كابوس.. لن تتوقع ما فعله بالركاب

06:00 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

فار يحوّل رحلة جوية إلى كابوس.. لن تتوقع ما فعله ب

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كتب – سيد متولي


عاش ركاب الخطوط الجوية "سبيريت إيرلاينز"، لحظات من الرعب والصدمة عندما أدركوا أن مخلوقًا كان يتجول على متن رحلتهم.

وبحسب موقع people، تفاجأ ركاب طائرة متجهة من دالاس إلى لوس أنجلوس، بفأر يحاول الفرار، بعدما علق داخل أحد الألواح الزجاجية لإنارة الطائرة.

في الفيديو الذي نشرته شبكة "دالاس تكساس تي في" عبر حسابها على إنستجرام، تظهر القدمين الأماميتين الكبيرتين لأحد القوارض من خلال الألواح الزجاجية الموجودة في سقف الطائرة، ثم يبدو أن الحيوان يشم شيئًا ما قبل أن يدير جسده للهرب.

ويمكن سماع أحد الركاب المرعوبين، وهو يقول في الخلفية: "فأر عظيم!"

وفي التعليقات، أشار أحد المستخدمين إلى أن القارض بدا كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن أن يكون فأرًا.

"هذا حيوان بوسوم"، كتب أحد الأشخاص، ثم أضاف آخر، "اعتقدت أنه حيوان الراكون".

وسخر آخرون من الموقف، وأشاروا إلى أن المخلوق لابد وأن يكون قد سافر كثيرًا

"قال أحد المستخدمين مازحا: "ربما زار جميع أنحاء العالم"، وأضاف آخر: "زار أماكن أكثر من 90% منا".

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