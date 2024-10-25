5 طرق لوضع الحدود في بئية العمل دون الشعور بالذنب

من الطبيعي أن نرغب في إرضاء الجميع في مكان العمل، ولكن هذا قد يؤدي إلى استغلال وقتك وطاقتك، وضع حدود واضحة في العمل يساعدك على الحفاظ على توازن صحي بين حياتك المهنية والشخصية، ويضمن أنك تقوم بأفضل عمل ممكن.

ووفقًا لما ورد في صحيفة timesofindia، إليك بعض الطرق الفعالة لوضع هذه الحدود دون الشعور بالذنب

1- تحديد حدودك بوضوح

حدد أولوياتك

ما هي المهام الأكثر أهمية بالنسبة لك؟ وما هي المهام التي يمكن تفويضها أو تأجيلها؟

ضع قائمة واضحة

قم بكتابة قائمة بحدودك، مثل وقت البدء والنهاية، ونوع المهام التي تستعد لتوليها، والمهام التي تفضل تفويضها للآخرين.

كن صريحًا وواضحًا

عندما تتحدث مع زملائك أو مديرك، كن واضحًا بشأن حدودك، استخدم عبارات "لا" و"أنا آسف، لكنني مشغول" بشكل حازم ومهذب.

2- التواصل الفعال

اختر الوقت المناسب اختر وقتًا هادئًا للتحدث مع زملائك أو مديرك حول حدودك.

استخدم "أنا" بدلاً من "أنت" بدلاً من القول "أنت تطلب مني الكثير"، قل "أشعر بأنني مشغول جدًا حاليًا، وأحتاج إلى التركيز على هذه المهام".

كن مستمعًا جيدًا استمع إلى وجهة نظر الآخرين واحترمها، ولكن كن ثابتًا في قرارك.

3- التعامل مع الضغوط

تعلم قول لا، لا تشعر بالذنب لرفض طلبات إضافية إذا كنت تشعر بأنك قد تجاوزت حدودك.

تدريب نفسك على مقاومة الإغراء قد يحاول بعض الزملاء إقناعك بتجاوز حدودك، كن قويًا وامتنع.

ابحث عن الدعم تحدث مع صديق أو زميل موثوق به حول تحدياتك، أو اطلب المساعدة من مديرك.

4- العناية بنفسك

خذ فترات راحة منتظمة

مارس الرياضة بانتظام

النوم الكافي

5- التفاوض

ابحث عن حلول وسط إذا كنت تواجه صعوبة في وضع حدود، حاول التفاوض مع زملائك أو مديرك للوصول إلى حل يرضي الجميع.

كن مرنًا كن مستعدًا للتنازل في بعض الأمور مقابل الحصول على ما هو أكثر أهمية بالنسبة لك.

اقرأ أيضًا:

يحمي الكلي والكبد.. نوع خضار يقي من مرض السكري وارتفاع الكوليسترول

15 صورة لـ قرية يملك كل ساكن فيها أغنية خاصة به- لن تتوقعها

واقعة غريبة وصادمة.. جثة تسقط من سيارة وسط الشارع

3 فئات ممنوعة من تناول الفول والطعمية صباحا.. احذروا المخاطر

47 صورة لأجمل النساء في العالم.. من المرشحات لـ لقب ملكة جمال الكون؟