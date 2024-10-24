حكاية مثل "آخر خدمة الغز علقة".. قصته ستصدمك

كتبت- أسماء العمدة:

"آخر خدمة الغز علقة"، مثل قديم يعني أن الشخص الذي يقدم الكثير من الخدمات للآخرين دون مقابل، ينتهي به المطاف إلى التعرض للظلم أو العقاب، ويشير "الغز" يشير إلى المحتلين الذين حكموا مصر قديمًا، و"العلقة" تعني الضرب والعقاب.

يقول أحمد تيمور باشا في كتابه "الأمثال العامية" إن أصل هذا المثل يعود إلى فترات الاحتلال، حيث كان المحتلون يستغلون المصريين في الأعمال الشاقة، وعندما ينتهي هؤلاء المصريون من خدمتهم، كانوا يعاقبون بالضرب أو الطرد، هذا السلوك الظالم تجاه الشعب أدى إلى نشوء ذلك المثل الذي أصبح يعبر عن حالة الاستغلال والظلم.

كما يشير المثل الشعبي "آخر خدمة الغز علقة" إلى تعبير مجازي قوي يعكس حالة من الظلم والاستغلال، إذ يتم مكافأة صاحب العمل الجاد والإخلاص بالظلم أو العقاب والضرب.

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