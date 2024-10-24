مطار في نيوزيلندا يمنع العناق لأكثر من 3 دقائق.. لن تصدق السبب

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كتبت- شيماء مرسي:

في واقعة غريبة، فرض مطار دنيدن في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا وقتًا محددًا قدره ثلاث دقائق يمكن من خلاله للمسافرين توديع وعناق أحبائهم، وذلك بهدف تحسين تدفق الركاب في منطقة الإنزال.

علق المطار لافتة في منطقة إنزال الركاب مكتوبًا عليها: "الحد الأقصى لوقت العناق هو 3 دقائق، وللحصول على عناق أطول، يرجى استخدام منطقة موقف السيارات".

ووضعت هذه العلامة لتجنب الغرامات على المسافرين في المطار، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال دان دي بونو، الرئيس التنفيذي لمطار دنيدن، لإذاعة نيوزيلندا: "نحاول تنظيم المطار وترك مساحة للآخرين لتوديع أحبائهم".

أثارت اللافتة الجديدة حالة من الجدل بين الركاب، إذ أعرب البعض عن ذهولهم.

وفي منشور على موقع "فيسبوك"، كتب أحد الأشخاص: "إنهم يحاولون تنظيم المطار"، بينما علق مستخدم آخر: "لا يمكنك وضع حد زمني للعناق، هذا غير إنساني".

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