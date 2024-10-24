إعلان

مطار في نيوزيلندا يمنع العناق لأكثر من 3 دقائق.. لن تصدق السبب

07:00 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مطار في نيوزيلندا يمنع العناق لأكثر من 3 دقائق
  • عرض 5 صورة
    مطار في نيوزيلندا يمنع العناق
  • عرض 5 صورة
    لافته في مطار لتجنب العناق
  • عرض 5 صورة
    ممنوع العناق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي:

في واقعة غريبة، فرض مطار دنيدن في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا وقتًا محددًا قدره ثلاث دقائق يمكن من خلاله للمسافرين توديع وعناق أحبائهم، وذلك بهدف تحسين تدفق الركاب في منطقة الإنزال.

علق المطار لافتة في منطقة إنزال الركاب مكتوبًا عليها: "الحد الأقصى لوقت العناق هو 3 دقائق، وللحصول على عناق أطول، يرجى استخدام منطقة موقف السيارات".

ووضعت هذه العلامة لتجنب الغرامات على المسافرين في المطار، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال دان دي بونو، الرئيس التنفيذي لمطار دنيدن، لإذاعة نيوزيلندا: "نحاول تنظيم المطار وترك مساحة للآخرين لتوديع أحبائهم".

أثارت اللافتة الجديدة حالة من الجدل بين الركاب، إذ أعرب البعض عن ذهولهم.

وفي منشور على موقع "فيسبوك"، كتب أحد الأشخاص: "إنهم يحاولون تنظيم المطار"، بينما علق مستخدم آخر: "لا يمكنك وضع حد زمني للعناق، هذا غير إنساني".

اقرأ أيضًا:

يحمي الكلي والكبد.. نوع خضار يقي من مرض السكري وارتفاع الكوليسترول

15 صورة لـ قرية يملك كل ساكن فيها أغنية خاصة به- لن تتوقعها

واقعة غريبة وصادمة.. جثة تسقط من سيارة وسط الشارع

3 فئات ممنوعة من تناول الفول والطعمية صباحا.. احذروا المخاطر

47 صورة لأجمل النساء في العالم.. من المرشحات لـ لقب ملكة جمال الكون؟

عناق مطار مطار في نيوزيلندا مطار دنيدن في الجزيرة الجنوبية منوعات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"لو عاوز تبقى مليونير".. هكذا يجذب اللون الأحمر الثروة والمال

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)