تجربة جنونية.. يوتيوبر يتناول آلاف السعرات الحرارية وهذا ما حدث له

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كتبت- شيماء مرسي

شارك يوتيوبر كندي يدعى "ويل تينيسون" ما يحدث لجسم الإنسان بعد تناول الأطعمة شديدة المعالجة فقط لمدة تزيد عن 24 ساعة.

وخاض البالغ من العمر 30 عاما تحدي يهدف إلي تناول الوجبات السريعة لمدة 50 ساعة، والذي جمعه مع تقليد نمط الحياة المستقرة الذي يعيشه الكثير منا، وفقا لموقع "news18".

ويشتهر تينيسون بفيديوهاته عن اللياقة البدنية والطعام وأسلوب الحياة، ولكنه اتجاه إلى سلسلة من مقاطع الفيديو حول الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs).

وخلال التحدي تناول الكندي البالغ من العمر 30 عاما عددا من الأطعمة السريعة والوجبات الخفيفة التي تضمنت UPFs.

وهذه الأطعمة مصنوعة من مواد ملونة ومحلاة بمحليات صناعية ومدة صلاحية أطول باستخدام المواد الحافظة.

وتشمل هذه الأطعمة البيتزا والبرجر والخبز والحبوب والزبادي.

وتشمل بعض وجبات تينيسون الكعك والمشروبات السكرية.

وحصد مقطع فيديو 3 ملايين مشاهدة.

ولتحسين أدائه في التحدي اشترى تينيسون وحدة تحكم ألعاب لمواصلة المنافسة على تناول الطعام.

خطورة التحدي

أصيب اليوتيوبر بالانتفاخ وسوء التغذية والإحباط وانخفاض مستويات الطاقة، بسبب تناول المزيد من السعرات الحرارية.

وأكد تينيسون أن الهدف من هذا التحدي هو تسليط الضوء على العادات غير الصحية التي تؤثر على الصحة والحالة المزاجية.





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