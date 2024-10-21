لماذا يطلق على الأسد لقب ملك الغابة؟ اعرف السر

كتبت- شيماء مرسي

يطلق على الأسد لقب "ملك الغابة"، ولكن هل تساءلت يوما عن سبب حصوله على هذا اللقب، خاصة أن هناك حيوانات أقوى في الغابة؟

ويرجع السبب في أن الأسد "ملك الغابة" نظرا لمظهره وهيئته المهيبة والمميزة التي تجعله محط أنظار جميع الكائنات، بالإضافة إلى موقعه السيادي في قمة السلسلة الغذائية، كما أن الأسود تحمي قطيعها من الخطر، وفقا لموقع "news18".

وفي يوم الأسد العالمي 2022، شارك مدير الغابات الهندية بارفين كاسوان عبر حسابه بموقع "إكس" تويتر سابقا تفسيره حول هذا الأمر.

وقال بارفين: "الأسد ليس أكبر أو أقوى حيوان في الغابة".

وأضاف: "تعيش الأسود المراعي والسافانا وليس في الغابات".

كما إن لقب ملك الغابة يتعلق أكثر بصفات رمزية مثل الهيمنة والقيادة.

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