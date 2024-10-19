30 صورة مذهلة.. 6 أماكن لا تشرق فيها الشمس لشهور

أرخص الأجهزة الكهربائية في البلاك فرايدي.. أسعار "على قد الإيد"

30 صورة.. أغرب فساتين الزفاف حول العالم- لم تراها من قبل

كتبت- شيماء مرسي

يوجد أماكن في جميع أنحاء العالم لا تغرب فيها الشمس لشهور.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا" عن 6 أماكن تغيب عنها الشمس لشهور.

النرويج

تقع النرويج في الدائرة القطبية الشمالية، ولا تغرب الشمس في هذه الدولة أبدا بداية من مايو إلى أواخر يوليو، وهذا يعني أن الشمس لا تغرب أبدا لمدة 76 يوما تقريبا.

وفي النرويج تشرق الشمس باستمرار من 10 أبريل إلى 23 أغسطس.

نونافوت، كندا

إقليم نونافوت يقع في الشمال الشرقي لكندا في جزيرة بافين، وتشهد هذه المنطقة حوالي شهرين من أشعة الشمس على مدار السنة، وخلال فصل الشتاء حوالي 30 يوما متتاليا من الظلام الشديد.

أيسلندا

هي أكبر جزيرة في أوروبا بعد بريطانيا العظمى، وهي معروفة أيضا بأنها الدولة التي لا يوجد بها بعوض، وخلال شهر يونيو، لا تغرب الشمس أبدا.

بارو، ألاسكا

من أواخر مايو إلى أواخر يوليو لا تغرب الشمس في مدينة بارو ويتم تعويض ذلك من بداية نوفمبر لمدة 30 يوما حيث لا تشرق الشمس، وهو ما يعرف بالليل القطبي.

وهذا يعني أيضا أن البلاد تظل في الظلام خلال أشهر الشتاء القاسية، وتشتهر هذه المنطقة بالجبال المغطاة بالثلوج والأنهار الجليدية الساحرة.

فنلندا

تشرق الشمس على معظم أجزائها لمدة 73 يوما فقط خلال فصل الصيف، بينما لا تشرق الشمس على هذه المنطقة خلال فصل الشتاء، وهذا أحد الأسباب التي تجعل الأشخاص ينامون أقل في الصيف وأكثر في الشتاء.

السويد

من أوائل شهر مايو حتى أواخر شهر أغسطس، تشهد السويد غروب الشمس عند منتصف الليل وشروقها عند الساعة الرابعة صباحا، وقد تستمر فترة سطوع الشمس المستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر من العام.

اقرأ أيضا:

خطر خفي.. علامات إذا ظهرت عليك احذر تناول البيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول طبق من السبانخ ليلا.. فوائد مذهلة

مشاجرة بين طيار ومساعدته على المرحاض.. لن تتوقع ماذا حدث؟

احذري الزواج منهم.. رجال 3 أبراج "عينهم زايغة"

تفسير حلم رؤية سلسلة ذهب في المنام لابن سيرين.. مفاجأة للعذباء