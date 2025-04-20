ما فوائد البروتين النباتي للأطفال؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة سيدني أن الأطفال الصغار الذين يعتمد نظامهم الغذائي بشكل أكبر على البروتين الحيواني يتمتعون بفرص بقاء أعلى، ويعزى ذلك إلى الأحماض الأمينية الأساسية والعناصر الغذائية التي يسهل على أجسامهم امتصاصها، مثل الحديد والزنك.

وأوضحت الدراسة أن من تزيد أعمارهم عن 60 عاما يستفيدون بشكل أكبر من البروتينات النباتية، مع ارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع في البلدان التي تكثر فيها البروتينات النباتية في الإمدادات الغذائية، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأطفال الصغار يعيشون بشكل أفضل مع زيادة البروتين الحيواني في نظامهم الغذائي، بينما يميل البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا إلى العيش لفترة أطول عند تناول المزيد من البروتينات النباتية.

تشير الأبحاث إلى أن الإرشادات الغذائية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار التوصيات الخاصة بالعمر، لا سيما مع تحول البلدان إلى أنظمة غذائية أكثر استدامة.

كما تتحدى هذه الأبحاث الجديدة نهج "مقاس واحد يناسب الجميع" في النظام الغذائي، على الأقل فيما يتعلق بمصادر البروتين.

وغطت بيانات الدراسة إمدادات الغذاء ومعدلات الوفيات من عام 1961 إلى عام 2018.

وتؤكد هذه الاستنتاجات أن الأنظمة الغذائية النباتية أفضل عالميا، فبالنسبة للأطفال الصغار، أظهر البروتين الحيواني فوائد واضحة.

وحقق الأطفال معدلات بقاء على قيد الحياة أفضل في البلدان التي تشكل فيها اللحوم ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات الحيوانية جزءًا أكبر من إمدادات البروتين.

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