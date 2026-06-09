البنجر من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات الطبيعية المفيدة، وتناوله في الصباح قد يمنح الجسم مجموعة من الفوائد الصحية.

تحسين الدورة الدموية

البنجر من أبرز الأطعمة التي تسهم في تعزيز صحة الدورة الدموية، بفضل احتوائه على النترات الطبيعية التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك.

ويساعد هذا المركب على توسيع الأوعية الدموية واسترخائها، ما قد يؤدي إلى تحسين تدفق الدم والأكسجين في مختلف أنحاء الجسم، وبالتالي تقليل الشعور بالتعب والإرهاق.

خفض ضغط الدم

قد يُسهم شرب عصير البنجر صباحا في دعم مستويات ضغط الدم الصحية، إذ يساعد محتواه من النترات على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، ما يُفيد صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى ذلك، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه، وخاصة البيتالين، على تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وكلاهما يرتبط بالأمراض المزمنة.

إزالة السموم من الجسم

يدعم البنجر أيضا وظائف الكبد عن طريق تعزيز نشاط الإنزيمات المزيلة للسموم، وهذا يساعد الجسم على التخلص من السموم بكفاءة أكبر، ما يجعله إضافة ممتازة للروتين الصباحي عندما يكون الجسم في حالة تنظيف طبيعية بعد صيام الليل.

تعزيز الهضم

يحتوي البنجر أيضا على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي قد تحفز الإنزيمات الهاضمة، ما يساعد على تحسين صحة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

مفيد للبشرة

البنجر مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة وفيتامين C، إضافة إلى خصائصه المضادة للالتهابات التي قد تحمي خلايا البشرة من التلف.

وتعمل هذه العناصر على الحد من تأثير الجذور الحرة وتقليل الالتهابات، ما ينعكس إيجابا على صحة الجلد، ويسهم في تعزيز نضارة البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

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