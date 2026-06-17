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4 علامات مبكرة قد تشير إلى الإصابة بالسرطان.. بينها التعب المفاجئ

كتب : أسماء العمدة

03:00 م 17/06/2026

السرطان

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السرطان من الأمراض التي يزداد خطرها كلما تم اكتشافها في مراحل متأخرة، لذلك يوصي الأطباء دائما بالانتباه إلى العلامات المبكرة التي قد تبدو بسيطة في البداية لكنها تحمل إشارات مهمة تستدعي الفحص الطبي السريع، وفقا لموقع healthline.

علامات أولية لا يجب تجاهلها

تختلف الأعراض حسب نوع السرطان ومكانه في الجسم، لكن هناك علامات عامة قد تظهر في المراحل المبكرة، من أبرزها:

1- فقدان الوزن غير المبرر

قد يلاحظ المريض انخفاضا مفاجئا في الوزن دون اتباع أي نظام غذائي أو زيادة في النشاط، وهو من العلامات التي تستدعي الفحص الطبي.

2- التعب المستمر

الشعور بالإرهاق الشديد رغم الحصول على قسط كاف من الراحة قد يكون مؤشرا على وجود خلل في خلايا الجسم.

3- تغيرات في الجلد أو الجسم

مثل ظهور كتل غير طبيعية، أو تغير في شكل الشامات، أو جروح لا تلتئم بسهولة.

4- آلام غير مفسرة

استمرار الألم في منطقة معينة من الجسم دون سبب واضح قد يكون من العلامات التحذيرية التي لا يجب إهمالها.

كيف يمكن علاج السرطان؟

يعتمد العلاج على نوع السرطان ومرحلته، لكن توجد عدة طرق علاجية أساسية يستخدمها الأطباء، منها:
الجراحة

وتستخدم لإزالة الورم السرطاني إذا كان في مرحلة مبكرة ومحدد الموقع.

- العلاج الكيميائي

وهو استخدام أدوية قوية تستهدف الخلايا السرطانية وتمنع انتشارها.

- العلاج الإشعاعي

ويعتمد على استخدام أشعة عالية الطاقة لتدمير الخلايا السرطانية أو تقليص حجم الورم.
- العلاج المناعي والموجه

هو من أحدث طرق العلاج، حيث يساعد الجهاز المناعي على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها بشكل أكثر دقة.

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