تواصل الدراسات العلمية البحث في تأثير الأغذية الطبيعية على صحة القلب والأوعية الدموية، خاصة تلك الغنية بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية النشطة.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة عن نتائج واعدة لثمار الكشمش الأسود، التي قد تساهم في تحسين وظائف الأوعية الدموية لدى بعض الأشخاص.

وبحسب موقع Lenta.ru، أظهرت دراسة أجراها باحثون من بريطانيا وتركيا أن تناول مستخلص الكشمش الأسود الغني بمركبات الأنثوسيانين قد يؤدي إلى تحسن مؤقت في بعض مؤشرات صحة الأوعية الدموية لدى الرجال الأصحاء.

وشملت الدراسة 15 رجلا سليما بمتوسط عمر بلغ 25 عاما، حيث تناول المشاركون جرعة واحدة من مستخلص الكشمش الأسود تحتوي على 210 ملليغرامات من الأنثوسيانين، وهي أصباغ نباتية معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

تحسن في وظائف الأوعية

وبعد ساعتين من تناول المستخلص، لاحظ الباحثون انخفاضا في المقاومة الوعائية المحيطية لدى عدد من المشاركين، حيث سجل 9 أشخاص انخفاضا بلغ نحو 17.5% في هذا المؤشر، وهو ما قد يعكس تحسنا في قدرة الأوعية الدموية على تنظيم تدفق الدم.

كما أظهرت النتائج زيادة في النتاج القلبي لدى ثمانية مشاركين، إلا أن تأثير المستخلص أثناء المشي المعتدل لمدة 30 دقيقة كان محدودا، إذ انخفض معدل ضربات القلب بنحو نبضتين فقط في الدقيقة، دون تغيرات ملحوظة في استهلاك الأكسجين أو عمليات التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات.

ما سر هذه الفوائد؟

يرجح الباحثون أن الأنثوسيانين الموجود بوفرة في الكشمش الأسود قد يكون وراء هذه التأثيرات، نظرا لدوره المحتمل في دعم صحة الأوعية الدموية وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

وأكد العلماء أن النتائج تشير إلى تأثير قصير الأمد بعد تناول جرعة واحدة فقط، مشيرين إلى أن الحصول على فوائد أكثر استدامة قد يتطلب استهلاك الكشمش الأسود بانتظام، مع الحاجة إلى دراسات أكبر لتأكيد هذه النتائج وفهم آلياتها بشكل أفضل.

ويعد الكشمش الأسود من الثمار الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، وتشير أبحاث سابقة إلى أن هذه المركبات قد تلعب دورا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، لكن الخبراء يؤكدون أن أي فوائد محتملة يجب أن تكون جزءا من نمط حياة صحي متكامل يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم.

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